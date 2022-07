Forscher entdecken Antikörper, der gegen alle Corona-Varianten wirkt

Das könnte der Durchbruch im Kampf gegen die Corona-Pandemie sein: Forscher aus den USA haben einen Antikörper entdeckt, der gegen alle Virus-Varianten wirken soll.

Ist das der Ausweg aus der Corona-Pandemie? Amerikanische Forscher haben einen Antikörper entdeckt, der alle Corona-Varianten ausschaltet. Dieser könnte als wirksame universelle Therapie gegen das Virus eingesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung der University of Alabama. Er wirke auch gegen die tödlichen früheren Coronaviren Sars-CoV, das 2002/2003 eine Pandemie auslöste, und Mers-CoV, das 2012 in Saudi-Arabien auftrat. Und auch gegen mehrere in der Regel harmlose Erkältungs-Coronaviren sei der Antikörper wirksam.

Antikörper soll gegen alle Corona-Varianten wirken: Blut von Infizierten untersucht

Die Forscher der Universität von Alabama haben das Blut von ehemaligen Corona-Infizierten untersucht. Sie fanden dabei unter anderem 17 verschiedene Antikörper, von denen vier das Coronavirus einschließlich der Beta- und Omikron-Varianten neutralisieren. Der "Top Performer" war laut den Wissenschaftler der Antikörper "1249A8". Dieser greift das Virus, wie viele Präparate, an dessen Spike-Protein, den Stacheln auf der Hülle, an. Mit diesen verschafft er sich Zugang zu menschlichen Zellen. Doch anders als bisherige Antikörper wählt "1249A8" dafür eine besonders sensible, unveränderliche Stelle. Dadurch ist er in der Lage, verschiedene Varianten zu neutralisieren.

Anitkörper-Medikamente und Impfstoffe haben sich bislang auf die Spitze des Spike-Proteins konzentriert. Dieses verändert sich aber von Variante zu Variante. "1249A8" hingegen fokussiert sich auf den Stiel des Proteins, der bei allen Corona-Varianten fast identisch ist.

Video: dpa

Forscher wollen universelle Antikörper-Präparate entwickeln

Bei Tierversuchen konnten Mäuse vor einer Erkrankung geschützt werden. Die Forscher stellten außerdem fest, dass der Antikörper "1249A8" in Kombination mit dem Antikörper "1213H7" noch besser wirkt. Die Kombination haben Forscher der kalifornischen Firma Aridis an Hamstern getestet, bei denen sich die Viruslast dadurch deutlich reduzierte. Die Forscher hoffen, dass die neuen Erkenntnisse zur Entwicklung neuer, universeller Antikörperpräparate beitragen.

