Ingwer und Blutdruck: Senkt Ingwer den Blutdruck?

Ingwer kennt sowohl in der Küche als auch als Arzneimittel zahlreiche Einsatzgebiete. Die Pflanzenart ist von dem ein oder anderen Mythos umgeben, was seine Heilwirkung angeht. Auch auf den Blutdruck soll Ingwer einen Einfluss haben. Doch stimmt das? Und wie kann der Konsum von Ingwer den Blutdruck beeinflussen? Wir haben nachgefragt.

Erhöht Ingwer den Blutdruck?

Bei der Ernährung mit niedrigem Blutdruck kann Ingwer eine Rolle spielen. Der Grund: „Ingwer regt den Stoffwechsel an“, sagt Ulla Bachfischer im Gespräch mit unserer Redaktion. Dadurch kann der Blutdruck reguliert werden, wenn er sich unter der Region des Normwerts befindet. Die promovierte Ernährungswissenschaftlerin stellt allerdings klar, dass Ingwer nur ein kleines Puzzleteil von vielen ist, wenn es um die Steigerung des Blutdrucks geht.

Demnach Ingwer den Blutdruck erhöhen - zumindest indirekt. Eine Hauptrolle nimmt er beim Ernährungskonzept für Menschen mit niedrigem Blutdruck aber nicht ein. Beim Erreichen eines Blutdruck-Normalwertes kann Ingwer in die andere Richtung besser funktionieren.

Ingwer gegen Bluthochdruck: Senkt Ingwer den Blutdruck?

Wie steht es um die Ernährung bei Bluthochdruck und Ingwer? Hierbei gilt laut Bachfischer eine ähnliche Ausgangslage. Der Ingwer kann blutdrucksenkend wirken, seine Wirkung sollte aber auch nicht überschätzt werden. Es gibt drei Fähigkeiten von Ingwer, die bei Bluthochdruck interessant sind.

Ingwer...

...kann die Gefäße weiten.

...wirkt blutverdünnend.

...kann den Kalziumkanal blockieren.

...kann die Bildung eines Enzyms hemmen, welches hohen Blutdruck fördert.

...enthält Kalium.

Die beiden ersten Eigenschaften können sich direkt auf den Blutdruck auswirken und blutdrucksenkend wirken. Die Blockierung des Kalziumkanals kann dafür sorgen, dass Kalzium wieder besser zum Herzen gelangt. Auch dadurch kann Ingwer blutdrucksenkend wirken. Und dann ist da noch die Hemmung bei der Produktion eines Enzyms, das zu der Entstehung von Hypertonie beiträgt.

Ebenfalls blutdrucksenkend kann Kalium wirken, welches in Ingwer enthalten ist. „Kaliumhaltige Nahrungsmittel können blutdrucksenkend wirken“, verriet Prof. Dr. Markus van der Giet unserer Redaktion. Der Vorsitzende der Deutschen Hochdruckliga und Leiter des Hypotoniezentrums der Charité erklärt, dass durch Kalium auch Kochsalz ersetzt werden kann - und dieses ist wiederum ein Treiber des Blutdrucks.

Wie schnell senkt Ingwer den Blutdruck?

Laut van der Giet kann der Blutdruck nach der Zunahme von Lebensmitteln wie Ingwer tatsächlich kurzfristig sinken. Es handelt sich in aller Regel aber um einen Effekt, der nur von kurzer Dauer ist. Das ist nicht anders als bei anderen Lebensmitteln, die als blutdrucksenkend gelten.

„Allgemeinmaßnahmen reichen zumeist nicht aus und Patienten mit Bluthochdruck kommen kaum um Medikamente herum“, stellt van der Giet klar. Bachfischer mahnt: „Eine Zunahme von Ingwer kann helfen, löst allein das Problem des Bluthochdrucks aber nicht.“

Gibt es durch Ingwer Nebenwirkungen beim Blutdruck?

Wer Ingwer zu sich nimmt, der verspürt womöglich ein Brennen. Dieses ist nicht schädlich, kann aber einen unangenehmen Geschmack im Mund zurücklassen. Nebenwirkungen treten in aller Regel nicht auf. Laura Shane-McWhorter von der University of Utah College of Pharmacy klärt allerdings auf, dass Ingwer die Verdauung erschweren kann.

Häufiger kommt es vor, dass Ingwer mit anderen Lebensmitteln kombiniert wird, die zu Beschwerden führen. Die Deutsche Herzstiftung empfiehlt Ingwer als Gewürz beim Kochen und als Zugabe beim Tee.