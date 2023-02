Am 14. Februar 2023 ist Valentinstag. Der Tag fällt auf einen Dienstag. Gilt Valentinstag als Feiertag bzw. hat man womöglich auch frei? Hier gibt es die Antwort.

Die kurze Antwort vorweg: Valentinstag ist kein gesetzlicher Feiertag. Am 14. Februar 2023 müssen also alle, die sich keinen Urlaub genommen haben, regulär in die Arbeit gehen. Die detaillierte Antwort und warum Valentinstag kein Feiertag ist, erfahren Sie hier im Artikel.

Ist Valentinstag ein Feiertag?

Valentinstag ist kein gesetzlicher Feiertag in Deutschland. Das gilt in allen 16 Bundesländern. Übrigens gibt es im gesamten Februar 2023 keine gesetzlichen Feiertage, somit ist auch kein einziger Tag arbeitsfrei. Selbst Aschermittwoch ist kein gesetzlicher Feiertag. Neben dem Valentinstag wird im Februar die Weiberfastnacht: 16. Februar 2023 (Donnerstag) und Rosenmontag: 20. Februar 2023 (Montag) gefeiert. Der nächste gesetzliche Feiertag ist Karfreitag, am 07. April 2023.

Warum ist Valentinstag kein Feiertag?

Der Valentinstag beruht auf dem Heiligen St. Valentin. Überlieferungen zufolge soll er als Priester trotz des Verbots des Kaisers Aurelian Soldaten getraut und dabei Blumen verschenkt haben. Er soll schließlich gefoltert und am 14. Februar 268 nach Christus enthauptet worden sein. Deshalb wurde 496 nach Christus ein Gedenktag im römischen Generalkalender eingeführt. Der Ursprung des Heiligen Valentin lässt sich historisch aber nicht belegen, weshalb der Gedenktag 1969 aus dem Kalender gestrichen wurde. Zum gesetzlichen Feiertag hat es der Valentinstag zwar nicht geschafft, die Bräuche rund um den Gedenktag hatten aber schon längst Anklang gefunden.

So wurden seit dem 15. Jahrhundert in England sogenannte "Valentinspaare" gebildet, die einander Geschenke machten. Englische Auswanderer nahmen den Brauch mit nach Deutschland, verbreitet hat sich der Valentinstag in Deutschland aber erst 1950, nach dem ersten offiziellen "Valentinsball" in Nürnberg. Und der Brauch hat sich festgesetzt. Jedes Jahr freut sich der Einzelhandel über das zusätzliche Geschäft. Vor allem Blumenhändler profitieren: Laut Statista wurde 2017 in Deutschland rund 1,9 Milliarden Euro für Schnittblumen ausgegeben - 58 Millionen Euro nur in der Valentinswoche.

