Kampfhunde töten 13 Monate altes Kind in Italien

In der italienischen Provinz Salerno haben zwei Pitbulls ein 13 Monate altes Kind zu Tode gebissen. Einen ähnlichen Vorfall gab es erst im Februar.

Zwei Pitbulls haben in der italienischen Provinz Salerno einen 13 Monate alten Jungen angegriffen und zu Tode gebissen. Ersten Ermittlungen zufolge war das Kind in Begleitung seines Onkels auf einem Platz vor einem zweistöckigen Haus. Die Kampfhunde sollen aus dem Haus gerannt sein und das Kind aus den Armen seines Onkels gerissen haben.

Wie italienische Medien unter Berufung auf die Carabinieri berichten, habe die Mutter noch versucht, das Kind aus den Fängen der Hunde zu retten, was ihr aber nicht gelang. Auch sie wurde verletzt. Sie befindet sich mit Bisswunden im Krankenhaus. Der Onkel wurde nicht verletzt. Die beiden Hunde gehören offenbar Freunden der Familie.

Kind von Pitbull tot gebissen – ähnlicher Vorfall in Italien im Februar

Erst im Februar war es in der italienischen Kleinstadt Manziana zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Drei Rottweiler griffen einen 39-jährigen Jogger in einem Park an und bissen ihn zu Tode. Ein Hirte hatte noch versucht, einzugreifen und den Mann mit einem Stock zu verteidigen – doch alle Hilfe kam zu spät. Die Hunde sind laut einem Bericht der italienischen Zeitung La Repubblica aus einem Haus in der Gegend geflohen.

Organisation fordert Konsequenzen: Jährlich 70.000 Hunde-Angriffe in Italien

Nach dem erneuten tödlichen Angriff fordert die Verbraucherschutzorganisation Codacons einen obligatorischen Hundeführerschein. "Es ist unbestreitbar, dass es Hunderassen gibt, die potenziell gefährlich für den Menschen sind, und dass ihre Verbreitung im Gebiet aufgrund von Moden und Trends stark zunimmt", so die Organisation.

Mit der Abschaffung der Liste der gefährlichen Hunderassen, sei jede Verpflichtung für ihre Besitzer beseitigt worden – mit negativen Auswirkungen auf die Sicherheit. Codacons fordert, die Liste wieder einzuführen. Jährlich würden in Italien etwa 70.000 Angriffe von Hunden auf Menschen gemeldet.