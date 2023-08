Waldbrand auf Elba: Campingplatz und Häuser evakuiert

Am Montagabend ist auf der italienischen Insel Elba ein Waldbrand ausgebrochen. 700 Menschen auf einem Campingplatz und in Häusern wurden evakuiert.

In diesem Jahr leidet Italien immer wieder unter Wetterextremen. Eine Hitzewelle folgt auf die nächste. Vor allem Sizilien war in diesem Sommer bereits von mehreren Waldbränden betroffen. Seit dem späten Montagabend wütet nun ein Feuer auf der Urlaubsinsel Elba – insbesondere in den Wäldern zwischen den Orten Rio Marina, Porto Azzurro und Ortano. Die Löscharbeiten gehen weiter. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

Etwa 700 Menschen, die sich auf einem Campingplatz und in mehreren Wohnhäusern des betroffenen Gebiets aufhielten, wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Das teilte der Zivilschutz der Region Toskana am Dienstag auf der Online-Plattform X (vormals Twitter) mit.

Waldbrand auf Elba: Feuer unter Kontrolle

Nach Angaben der Feuerwehr ist der Waldbrand am Montagabend ausgebrochen. Die Anwohner in der Gegend schlugen gegen 21 Uhr Alarm. Wegen des Windes hat sich das Feuer schnell ausgebreitet. Bislang sind 14 Hektar abgebrannt. Durch die intensive Arbeit der Einsatzkräfte in der Nacht sei jedoch der Brand am Dienstagmorgen unter Kontrolle, so der Zivilschutz. Zwei Hubschrauber und zwei Löschflugzeuge waren demnach im Einsatz. Verschlechtert sich die Situation nicht, können die Menschen, die in Sicherheit gebracht wurden, am Abend in ihre Häuser und Unterkünfte zurückkehren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Sahara-Hoch "Nero" sorgt in Italien für Hitze

In den kommenden Tagen wird es in Italien wieder sehr heiß. Grund dafür ist das afrikanische Hochdruckgebiet mit dem Namen "Nero". Die italienische Zeitung Repubblica schreibt, dass in den meisten Regionen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen Temperaturen von 38 Grad Celsius herrschen. In 17 Metropolen des Landes wurden bereits Hitze-Warnungen für diese Woche ausgerufen. Größere Niederschläge werden bis Sonntag nicht erwartet. Lediglich im Landesinneren Siziliens, im Cilento und im Pollino-Gebiet sowie ab Donnerstag auch an den Alpengrenzen könnte es regnen. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch