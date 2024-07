Susanne Daubner liest Jugendwörter 2024 vor - und kündigt Ende damit an

Videos von Susanne Daubner gingen in den vergangenen Jahren in den Sozialen Medien viral. Seit einigen Jahren präsentiert die „Tagesschau“-Sprecherin in der Nachrichtensendung der ARD die Kandidaten für das Jugendwort des Jahres. Die Clips davon fanden auch bei den jüngeren Generationen großen Anklang. Wie Daubner auf seriöse Weise Wörter wie „cringe“ oder „sus“ vorlas, hatte Kultpotenzial. So warteten viele Jugendliche und junge Erwachsene auch dieses Jahr gespannt darauf, dass Daubner wieder zur Tat schreitet. Jetzt wurden die Favoriten für das Jugendwort des Jahres 2024 veröffentlicht - und Daubner lieferte wieder ab. Die 63-Jährige las die Liste vor - machte aber eine Ankündigung für die Zukunft.

Jugendwort 2024: Daubner liest Favoriten vor - und hört wohl damit auf

In einem Video, das die „Tagesschau“ auf ihrem Instagram-Kanal postete, sagte Daubner: „Die Entscheidung über das Jugendwort 2024 geht in die nächste Runde“ - und kündigt dann an: „In diesem Jahr werde ich aber leider nicht mehr mitmachen. Ich würde jetzt gerne auch mal anderen den Vortritt lassen. Wenn ihr Vorschläge habt, gebt uns Bescheid.“ Danach geht sie auf die Favoriten ein und fängt an, sie vorzulesen: „Aura, Digga, Yolo“ - und kommentiert: „Digga und Yolo hatten wir doch schon oft genug. Und wieso ist eigentlich daubnern nicht dabei?“

Das Verb „daubnern“ ist kein offizielles Wort - wird aber immer wieder von jüngeren Menschen benutzt, in Anlehnung an die Moderatorin. Es kann etwa dafür verwendet werden, etwas Lustiges oder Skurriles möglichst seriös vorzutragen.

Jugendwort des Jahres: Da sind die Favoriten

Schließlich liest Daubner die Liste der zehn Favoriten noch komplett vor. In diesem Jahr sind das diese zehn Wörter: Aura - Hölle nein - Digga(h) - Nein Pascal, ich denke nicht - Pyrotechnik - Yolo - Schere - Talahon - Akh - Yurr.

Das Video erreichte bereits bis zum Dienstagnachmittag über 3,7 Millionen Aufrufe bei Instagram, bei Tiktok sind es knapp 950.000 (bei fast 120.000 Likes). Tausende kommentierten und teilten die Videos. Daubner war nicht nur mit den Jugendwörtern stets viral gegangen - auch zwei Lachanfälle während Nachrichtensendungen wurden in den Sozialen Medien vielfach verbreitet.

Die Abstimmung über die Top 3 des Jugendworts des Jahres 2024 läuft bis zum 3. September auf der Webseite des Langenscheidt-Verlags, der das Jugendwort kürt. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Kritik daran gegeben, dass das Sieger-Wort nicht wirklich von Jugendlichen verwendet werde. Die letzten Jugendwörter waren „goofy“, „smash“, „cringe“ und „lost“.