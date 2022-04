Übertragung und Wiederholung: So sehen Sie "Liebe im Sinn"

"Liebe im Sinn" ist bei Sat.1 zu sehen. Hier bekommen Sie alle Infos zur Übertragung und erfahren wo es ganze Folgen als Wiederholung gibt.

Beim Sender Sat.1 startet die Dating-Show "Liebe im Sinn". In der Sendung können sich die unterschiedlichen Kandidatinnen und Kandidaten in diversen Experiment-Stufen näher kennenlernen und verlieben sich im besten Fall ineinander.

Die Show weißt zudem noch eine Besonderheit auf, denn die beiden Verliebten sehen einander erst, wenn eine der beiden Parteien der anderen Seite einen Antrag macht und dieser Antrag auch mit einem "Ja, ich will!" angenommen wird.

Wann werden die Folgen von "Liebe im Sinn" im Fernsehen gezeigt? Kann die Sendung auch im Live-Stream mitverfolgt werden? Und gibt es online Wiederholungen der Folgen zu sehen? Die Fragen beantworten wir Ihnen hier und informieren Sie umfassend zur Übertragung und Wiederholung der Dating-Show "Liebe im Sinn".

Übertragung: So sehen Sie die Dating-Show "Liebe im Sinn" im TV und Live-Stream

Die Dating-Show "Liebe im Sinn" ist ab dem 11. April 2022 im Fernsehen zu sehen. Die Folgen werden in den darauffolgenden Wochen immer montags zur Primetime um 20.15 Uhr bei Sat.1 im Fernsehen gezeigt. Die Sendung läuft also kostenlos im Free-TV.

Zeitgleich zur Ausstrahlung im TV, kann die Sendung auch im Stream angeschaut werden. Dazu haben sie zwei Möglichkeiten: Direkt über die Homepage von Sat.1 oder über die Streaming-Plattform Joyn. Beide Varianten sind kostenlos.

Wiederholung: "Liebe im Sinn" - Ganze Folge kostenlos online nachschauen?

Sie sind zum regulären Ausstrahlungstermin um 20.15 Uhr bereits anderweitig verplant und können die aktuelle Folge von "Liebe im Sinn" deswegen nicht live im Fernsehen oder Live-Stream mitverfolgen? Kein Problem! Joyn bietet Nutzerinnen und Nutzern nämlich die Möglichkeit die einzelnen Folgen nach der Ausstrahlung online als Wiederholung anzuschauen.

Dieser Service ist in der Regel kostenlos und nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt nach der Ausstrahlung möglich. Sie müssen sich dafür allerdings, falls nicht bereits vorhanden, ein Benutzerkonto anlegen. Für eine bessere Auflösung und um alte Folgen sehen zu können, muss ein Premium-Abo abgeschlossen werden. Dieses kostet laut Anbieter 6,99 Euro monatlich und kann von Neukunden vorab einen Monat lang umfassend kostenlos getestet und ausprobiert werden.

Konzept: So funktioniert die Dating-Show "Liebe im Sinn"

In der Show "Liebe im Sinn" lernen sich die teilnehmenden Singles auf eine komplett andere Art und Weise als sonst üblich kennen. In verschiedenen Experiment-Phasen finden die Kandidatinnen und Kandidaten heraus, welches Gegenüber am besten mit einem selbst harmoniert und wer am Ende die Partnerin oder der Partner für die Ewigkeit sein könnte.

Dabei helfen den Beziehungswilligen nur ihre eigenen Sinne. Sehen können Sie sich allerdings nicht. Es kommt also lediglich auf den Geruch, die Stimme und weitere Merkmale der anderen Person an. Wenn die Anziehungskraft auf beiden Seiten groß genug ist, so verlobt sich das Paar und lernt sich im darauffolgenden Urlaub gegenseitig näher kennen. Das Heiratsexperiment hat funktioniert, wenn die Singles am Ende ihrer Kennenlern-Phase heiraten und gemeinsam in eine erfüllte Zukunft starten.