Auto fährt in Menschenmenge auf Magdeburger Weihnachtsmarkt

Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist am Freitagabend ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Zur Zahl von Toten und Verletzten war zunächst nichts bekannt, zahlreiche Verletzte und möglicherweise Tote werden aber vermutet. Der mutmaßliche Täter sei umgehend festgenommen worden, erklärt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mit Verweis auf Regierungskreise in Sachsen-Anhalt.

Genaues zu den Hintergründen ist am Freitagabend unklar. Stadtsprecher Michael Reif sagte jedoch, dass es sich nach erstem Stand um einen Anschlag handle.

Magdeburg: Auto fährt in Menschenmenge – zahlreiche Verletzte

Zunächst war die Rede von über 20 Verletzten, die Lage könnte jedoch weit schlimmer sein: Die Lage in der Innenstadt sei extrem unübersichtlich und möglicherweise gibt es Dutzende Tote, schildert die Magdeburger Volksstimme. Der Täter sei in Zickzack-Linien über den Weihnachtsmarkt gefahren.

Auch in sozialen Netzwerken wie X ist von mehreren Toten die Rede. Es wimmele auf dem Weihnachtsmarkt von Rettungswagen und Sanitätern, sagte ein Augenzeuge.

Auto rast auf Weihnachtsmarkt in Menschenmenge - Anschlag bestätigt

Mittlerweile hat Regierungssprecher Matthias Schuppe MDR Sachsen-Anhalt den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg bestätigt. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sei auf dem Weg nach Magdeburg.

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt befindet sich auf dem Alten Markt, direkt am Magdeburger Rathaus in der Nähe der Elbe. In der Nähe des Weihnachtsmarkts liegt ein großes Einkaufszentrum. Laut dpa sind zudem zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Rettungskräften vor Ort.