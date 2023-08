Erneut mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Urlauber festgenommen

Sechs Urlauber sind nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca festgenommen worden. Sie sollen eine junge Britin in Magaluf zum Sex gezwungen und die Tat gefilmt haben.

Auf Mallorca soll es wieder zu einer Gruppenvergewaltigung gekommen sein. Wie unter anderem die Mallorca Zeitung berichtet, sollen fünf Franzosen und ein Schweizer, alle Anfang 20, eine 18-jährige Britin in Magaluf kennengelernt haben. Am Montag gegen 5 Uhr soll die junge Frau freiwillig mit der Gruppe auf deren Hotel gegangen sein.

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Tat offenbar gefilmt

Nun ermittelt die Polizei, was dort geschah. Die Gruppe soll die 18-Jährige vergewaltigt und die Tat gefilmt haben. Sie konnte aus dem Zimmer fliehen und auf die Straße rennen. Dort schrie sie weinend um Hilfe. Mitarbeiter des Hotels bemerkten sie und alarmierten die Polizei.

Durch die Beschreibungen der Frau konnten die Beamten die Gruppe finden und festnehmen. Ein Untersuchungsrichter ordnete Untersuchungshaft für die sechs Urlauber an. Die Britin wurde von einem Arzt untersucht. Dieser stellte Druckstellen an den Armen fest, wo die 18-Jährige offenbar gepackt wurde.

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung vor einem Monat durch deutsche Urlauber

Bereits vor einem Monat sollen fünf junge Männer aus Deutschland eine junge Frau in einem Hotel an der Playa de Palma vergewaltigt haben. Laut einer Pressemitteilung der Polizei soll sie am 13. Juli am Ballermann einen Urlauber kennengelernt haben und danach eingewilligt haben, mit ihm auf sein Hotelzimmer zu gehen. An der Rezeption sei sie aber abgewiesen worden, weil sie kein Gast war. Anschließend seien die beiden in ein nahe gelegenes Hotel gegangen, in dem fünf Freunde des Mannes wohnten.

Als diese später in ihr Zimmer kamen, hätten vier von ihnen die Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen. Einer der Verdächtigen habe die Tat mit seinem Handy gefilmt. Laut Polizei sei die Frau dann in das Badezimmer geflüchtet. Einer der Männer habe ihr gegenüber zugegeben, dass sie zu weit gegangen seien. Er habe sie überredet, sie zu dem Hotel zu begleiten, in dem Freundinnen vor ihr wohnten. Dort habe sie die Polizei gerufen. Die Männer befinden sich in Untersuchungshaft. Bei einer Verurteilung wegen schwerer Vergewaltigung drohen in Spanien über zehn Jahre Haft.

