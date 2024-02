Marvel-Filme und -Serien: Richtige Reihenfolge der MCU-Geschichte

In welcher Reihenfolge muss man die Marvel-Filme und die Serien schauen, um die Geschichte chronologisch zu erleben? Bei uns finden Sie die Timelime für das MCU und die nächsten Start-Termine für 2023 und darüber hinaus.

Sie möchten die Marvel-Filme und Serien in Reihenfolge der Geschichte schauen - unabhängig davon, wann sie erschienen sind? In diesem Artikel finden Sie eine Liste zur Timeline. Sie umfasst alle Filme und Serien der verschiedenen MCU-Phasen 1, 2, 3, 4 und 5.

Gegenwärtig befindet sich das MCU in der laufenden fünften Phase. Aufgrund des Autorenstreiks in den USA wird das Jahr 2024 jedoch für Marvel-Fans eher mager ausfallen, und der Start der sechsten Phase verschiebt sich auf 2025. Aufgrund der Streiks wurden die meisten Kinofilme verschoben, sodass voraussichtlich nur "Deadpool 3" allein erscheinen wird. Was die Disney+-Serien betrifft, sind jedoch das "Daredevil"-Reboot sowie "Echo", "Ironheart" und "Agatha: Darkhold Diaries" weiterhin für 2024 fest geplant.

Durch die hier chronologisch aufgelistete Reihenfolge der Filme und Serien von Marvel erleben Sie alle Handlungen schlüssig. Beachten Sie aber, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, die Handlung anzuordnen. So spielt die Hauptgeschichte von "Ant-Man and the Wasp" vor "Infinity War" - durch die Post-Credit-Szene wäre es aber auch möglich, den Film danach als Überleitung zu "Endgame" zu schauen.

Hier folgt die richtige Reihenfolge fürs MCU. In Klammern sehen Sie das Erscheinungsjahr und ob es sich um einen Film oder um eine Serie auf Disney+ handelt.

Richtige Reihenfolge für Marvel-Filme und -Serien: MCU chronologisch schauen

Phase 1 des MCU

Iron Man (2008, Marvel-Film)

(2008, Marvel-Film) Der unglaubliche Hulk (2008, Marvel-Film)

Iron Man 2 (2010, Marvel-Film)

2 (2010, Marvel-Film) Thor (2011, Marvel-Film)

Captain America : The First Avenger (2011, Marvel-Film)

: The First Avenger (2011, Marvel-Film) Marvel’s The Avengers (2012, Marvel-Film)

Phase 2 des MCU

Iron Man 3 (2013, Marvel-Film)

3 (2013, Marvel-Film) Thor – The Dark Kingdom (2013, Marvel-Film)

(2013, Marvel-Film) The Return of the First Avenger (2014, Marvel-Film)

Guardians of the Galaxy (2014, Marvel-Film)

(2014, Marvel-Film) Avengers: Age of Ultron (2015, Marvel-Film)

(2015, Marvel-Film) Ant-Man (2015, Marvel-Film)

Agent Carter (2015 - 2016, Marvel-Serie)

Phase 3 des MCU

The First Avenger: Civil War (2016, Marvel-Film)

Doctor Strange (2016, Marvel-Film)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017, Marvel-Film)

Vol. 2 (2017, Marvel-Film) Spider-Man: Homecoming (2017, Marvel-Film)

Thor: Tag der Entscheidung (2017, Marvel-Film)

Black Panther (2018, Marvel-Film)

Avengers: Infinity War (2018, Marvel-Film)

Ant-Man and the Wasp (2019, Marvel-Film)

Captain Marvel (2019, Marvel-Film)

(2019, Marvel-Film) Avengers: Endgame (2019, Marvel-Film)

(2019, Marvel-Film) Spider-Man: Far From Home (2019, Marvel-Film)

Phase 4 des MCU

WandaVision (2021, Marvel-Serie)

The Falcon and the Winter Soldier (2021, Marvel-Serie)

Loki (2021, Marvel-Serie)

Black Widow (2021, Marvel-Film)

Marvel’s What If?? (2021, Marvel-Serie)

Shang-Chi: And the Legend of the Ten Rings (2021, Marvel-Film)

Eternals (2021, Marvel-Film)

Hawkeye (2021, Marvel-Serie)

Spider-Man: No Way Home (2021, Marvel-Film)

Moon Knight (2022, Marvel-Serie)

(2022, Marvel-Serie) Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022, Marvel-Film)

Ms. Marvel (2022, Marvel-Serie)

Thor: Love and Thunder (2022, Marvel-Film)

(2022, Marvel-Film) Ich bin Groot (2022, Marvel-Serie)

She-Hulk: Die Anwältin (2022, Marvel-Serie)

Werewolf by Night (2022, Marvel-Serie)

Black Panther 2: Wakanda Forever (2022, Marvel-Film)

Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022, Marvel-Film)

Phase 5 des MCU

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023, Marvel-Film)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023, Marvel-Film)

Vol. 3 (2023, Marvel-Film) Secret Invasion (2023, Marvel-Serie)

The Marvels (2023, Marvel-Film)

Chronologische Reihenfolge fürs MCU: Start-Termine für nächste Marvel-Filme und - Serien

Das MCU befindet sich aktuell in Phase 5, danach geht diese dann in Phase 6 über. Die sechste Phase kennzeichnet den Höhepunkt der Multiverse-Saga im Marvel Cinematic Universe. Neben dem erstmaligen Erscheinen von Deadpool, Wolverine und den Fantastic Four im MCU stehen Fans auch zwei neue Avengers-Filme bevor, in denen der Schurke Kang versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Diese Filme aus den Phasen 5 und 6 stehen in Zukunft an:

Phase 5

Deadpool 3 ( Kinostart : 26. Juli 2024, Marvel-Film)

: 26. Juli 2024, Marvel-Film) Captain America : New World Order ( Kinostart : 14. Februar 2025, Marvel-Film)

: New World Order ( : 14. Februar 2025, Marvel-Film) Fantastic Four ( Kinostart : 30. April 2025)

: 30. April 2025) Thunderbolts ( Kinostart : 23. Juli 2025, Marvel-Film)

: 23. Juli 2025, Marvel-Film) Armor Wars (unbekannt, Marvel-Film)

Nova-Projekt (Start, sowie ob Film oder Serie, ist noch unbekannt)

Phase 6

Blade ( Kinostart : 12. Februar 2025, Marvel-Film)

: 12. Februar 2025, Marvel-Film) Avengers: The Kang Dynasty (1. Mai 2026)

Shang-Chi 2 (Start voraussichtlich 2026)

Avengers: Secret Wars (7. Mai 2027)

Dazu kommen mehrere Marvel-Serien. Unter anderem:

Phase 5

Ironheart (Start bei Disney+ : 2024, Marvel-Serie)

: 2024, Marvel-Serie) Agatha: Coven of Chaos (Start bei Disney+ : Herbst 2024, Marvel-Serie)

: Herbst 2024, Marvel-Serie) Daredevil: Born Again (Start bei Disney+ , Anfang 2025)

Phase 6

Your Friendly Neighborhood Spider-Man (Start bei Disney+ : Ende 2024, Marvel-Serie)

: Ende 2024, Marvel-Serie) Marvel Zombies (Start bei Disney+ noch unbekannt, Marvel-Serie)

noch unbekannt, Marvel-Serie) Eyes of Wakanda (Start bei Disney+ noch unbekannt, Marvel-Serie)

noch unbekannt, Marvel-Serie) Wonder Man (Start bei Disney+ noch unbekannt, Marvel-Serie)

(sge)

