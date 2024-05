Nächste große Modekette ist insolvent: Esprit meldet Insolvenz an

Die Umsätze sanken zuletzt auch in Deutschland: Mit Esprit ist die nächste Mode-Kette insolvent. Das hat auch Folgen für deren europäisches Geschäft.

Die Liste an teils prominenten Modeketten, die in finanzielle Schieflage geraten sind, ist bereits lang und laut Experten ist 2024 kein Insolvenzen-Ende in Sicht. Nun ist klar, dass sie um einen Eintrag reicher wird: Der Modekonzern Esprit hat für seine Obergesellschaft sowie ein halbes Dutzend weiterer deutscher Töchter beim Amtsgericht Düsseldorf Anträge auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Was das für Mitarbeiter und Umfeld bedeutet und wie es jetzt weitergehen soll, geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

Wieso ist Esprit insolvent?

Seit Mitte Mai ist jetzt für die deutschen Ableger der Modekette das eingetreten, was die Esprit-Töchter in Belgien und in der Schweiz bereits zwei Monate vorher ereilte: die Insolvenz. Damit ist Esprit in der Branche bei weitem nicht allein, mussten doch unter anderem Peek & Cloppenburg Düsseldorf, die schwäbische Modekette Peter Hahn, das Münchner Unternehmen Hallhuber und auch das Augsburger Modehaus Rübsamen diesen Schritt gehen.

Für Esprit gilt Deutschland als wichtigster Markt. Von dort aus werde, so die dpa, zudem das europäische Geschäft entscheidend geführt. Warum es bis zur Anmeldung der Insolvenz kam, führt Esprit auf mehrere Gründe zurück:

"extrem hohe Kosten" durch Inflation, Zinssätze und Energiepreise

die Folgen der Corona-Pandemie

die Folgen internationaler Konflikte

Altlasten wie hohe Mieten für langfristige Mietverträge für mittlerweile unangemessen große Läden

Lohnkosten für eine "übermäßig aufgeblähte Belegschaft"

hohe Ausgaben für eine Logistik mit Überkapazitäten

mit Überkapazitäten sinkenden Umsätze





Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten

Durch die Insolvenz in Eigenverwaltung könne eine Kontinuität sichergestellt werden, die helfen werde, den Unternehmens- wie auch Markenwert zu erhalten, Arbeitsplätze zu schützen sowie die Umstrukturierung möglichst erfolgreich zu gestalten, so der Konzern.

Esprit-Insolvenz: Wie geht es mit den Mitarbeitern weiter?

Das Unternehmen habe die rund 1500 betroffenen Mitarbeiter in Deutschland informiert, meldet die dpa. Die Geschäfte sollen indes fortgeführt werden. Man strebe an, das Geschäft insgesamt entsprechend neu zu strukturieren, um zukunftsfähig zu sein. Das Unternehmen prüfe eigenen Angaben zufolge, welche weiteren Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen des Eigenverwaltungsverfahrens bestehen. Dazu zählen offenbar auch Gespräche mit einem Finanzinvestor, der Interesse signalisiert haben soll. Es gehe unter anderem um Markenrecht für Europa.

Lesen Sie dazu auch

Esprit insolvent: Was sagen die Verantwortlichen?

Die Verantwortlichen bei Esprit sind sich sicher: "Durch die Anpassung des Markenimages an die betriebliche Effizienz, die Bewältigung unverhältnismäßiger Kosten und die Sondierung neuer Finanzierungsmöglichkeiten ist das Unternehmen in der Lage, die Herausforderungen zu meistern, sich an die sich entwickelnde Marktdynamik anzupassen, seine Marktposition zu verbessern und eine nachhaltige Zukunft zu sichern."

Man Yi Yip, die bisher als Geschäftsführerin die Geschicke leitete, scheidet laut Mitteilung aus dem Unternehmen aus. Sanieren sollen den Konzern die Rechtsanwälte Christian Gerloff und Christian Stoffler. Die Hauptzentralen von Esprit liegen in Hongkong sowie in Ratingen (Nordrhein-Westfalen). In Deutschland gibt es Unternehmensangaben zufolge 57 Läden, in Europa 124. Esprit ist weltweit aktiv.

Übrigens: Nicht jeder Rettungsversuch nach einer Insolvenz glückt. Das musste kürzlich Outdoorhändler McTrek miterleben. Dass es wiederum auch anders gehen kann, weiß die High-Fashion-Modemarke Madeleine aus Franken.