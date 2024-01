Neue TV-Sender gestartet: Sie richten sich an Fans dieser Serien

Für Fans von Action und Abenteuern gibt es jetzt gute Neuigkeiten: Der Streamingdienst Pluto-TV bringt im Januar drei neue Sender an den Start - darunter ein "MacGyver"-Sender.

Pluto TV, der kostenlose Streamingdienst, erweitert sein Angebot im Januar um drei neue Sender, die eine Mischung aus Nostalgie und moderner Unterhaltung bieten. Was auf den drei neuen Sendern ausgestrahlt wird und wie Sie diese empfangen können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: Schon im vergangenen Jahr sind zahlreiche neue Sender an den Start gegangen. Insbesondere im Satelliten-TV hat sich das Angebot um 16 Sender erweitert. Unter anderem strahlt einer der Sender nur Krimis aus.

Drei neue kostenlose TV-Sender ab Januar: 24 Stunden MacGyver am Stück!

Der erste der drei neuen Sender von Pluto TV ist ganz dem Kult-Agenten "MacGyver" gewidmet. Fans der Serie können sich auf ein Nonstop-Erlebnis mit Richard Dean Anderson freuen, der in seiner Rolle als MacGyver mit Einfallsreichtum und Alltagsgegenständen aus jeder noch so brenzligen Situation entkommt. Alle 139 Episoden, die zwischen 1985 und 1992 produziert wurden, sind auf diesem Sender zu sehen, schreibt die Plattform digitalfernsehen.de, die als erste über die drei neuen Sender berichtete. MacGyver ist schon jetzt auf Pluto TV verfügbar.

Wer Action mag, der wird auch beim zweiten der neuen Sender fündig. Allerdings erst ab dem 22. Januar 2024. Dann können Zuschauer in die Welt von "Der Sentinel" eintauchen. Diese Serie verbindet Action und Mystery und erzählt die Geschichte von James Ellison, einem Polizisten mit übersinnlichen Fähigkeiten, der nach einem Überlebenskampf im Dschungel Kriminalfälle löst. Auf dem eigenen Sentinel-Sender sind 65 Folgen der vier Staffeln andauernden Serie zu sehen.

Ebenfalls ab dem 22. Januar präsentiert Pluto TV Staffeln 3 bis 20 der beliebten YouTube-Serie "Hot Ones". In dieser ungewöhnlichen Interviewshow stellt Host Sean Evans seinen Gästen scharfe Fragen, während sie noch schärfere Chicken Wings essen. Mit Prominenten wie Jenna Ortega, Halle Berry, Gordon Ramsay und Lil Nas X verspricht "Hot Ones" denjenigen gute Unterhaltung, die eine etwas andere Form des Interviews bevorzugen.

So empfangen Sie die drei neuen Sender

Die drei vorgestellten Sender können Sie kostenlos über den Gratis-Streamingdienst Pluto TV empfangen. Pluto TV ist über verschiedene Plattformen wie Smart TVs, Streaming-Geräte, Smartphones und Tablets sowie Webbrowser zugänglich. Eine Anmeldung oder ein Abo sind nicht erforderlich.

Übrigens: Wenn Sie Streaming-Sender bevorzugen, dann könnte auch das Angebot eines weiteren Anbieters etwas für sie sein. Zattoo bietet sechs kostenlose Kanäle an - unter anderem einen, der sich nur mit True-Crime-Fällen beschäftigt. Im Free-TV übernahm zudem ein ehemaliger Pay-TV-Sender den Platz von Servus-TV.