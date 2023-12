Krimi, Action, Anime und Sport - sechs neue Sender versprechen ein breites Angebot für Streaming-Fans. Welche Sender neu sind und wie Sie diese empfangen können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Der deutsche Streaming-Markt entwickelt sich ständig weiter und hält für Fans von True-Crime, Action, Krimis aber auch Animes sechs neue Kanäle bereit. Um welche Sender es sich handelt und wie Sie sie empfangen können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: 2023 sind einige neue Sender gestartet. So hat es unter anderem der Koch-Sender "Just Cooking" im Sommer ins Free-TV geschafft. Drei weitere neue TV-Sender sind bereits seit März verfügbar. Außerdem gibt es einen ehemaligen Pay-TV-Sender, der 2024 ins Free-TV zurückkehrt und damit für jeden empfänglich ist.

Streaming: Diese sechs neuen Sender können Sie jetzt kostenlos empfangen

Bei den sechs neuen Kanälen handelt es sich laut einem Bericht des Medienwirtschaft-Magazins DWDL um ein Angebot der Internetfernsehen und Video-on-Demand-Plattoform "Zattoo". Die Plattform hat sechs neue sogenannte "FAST-Channels" (englisch: free ad-supported streaming television) angekündigt, also Streaming-Sender, die für die Nutzer kostenlos sind, aber sich durch Werbung finanzieren, die während der Sendung oder in Werbepausen geschaltet werden. Ein Abo ist laut Zattoo also nicht nötig, um die sechs neuen Streaming-Kanäle über den PC, Tablets, Smart TVs oder andere Geräte zu empfangen.

Wichtig für Nutzer: Diese Art von Sender sind immer von einer stabilen Internetverbindung abhängig und bieten häufig eine eingeschränkte Auswahl an Filmen und Serien, weil die Sender zwar meist 24 Stunden lang aber dafür nur Inhalte aus einem bestimmten Genre senden. Häufig sucht man auf dieser Art von Plattform auch aktuelle Serien und Filme vergebens.

Doch welche sechs Sender sind nun kostenlos in der Zattoo-App verfügbar und auf welche Inhalte haben sich die Kanäle spezialisiert? Hier eine kurze Übersicht über das neue Angebot:

Top True Crime: Dieser Kanal konzentriert sich auf True-Crime-Inhalte. Er bietet eine Auswahl an Dokumentationen und Serien, die sich mit wahren Kriminalfällen beschäftigen. Wer klassische Krimis bevorzugt, könnte hingegen bei einem Sender richtig sein, der sich auf Krimis und Thriller spezialisiert hat. Top Filme: Ein Kanal für Filmbegeisterte, der eine breite Palette an Filmen verschiedener Genres anbietet. Von Blockbustern bis hin zu Indie-Filmen. Craction TV: Craction TV ist ein Kanal, der sich auf Action- und Krimiserien sowie True-Crime-Geschichten spezialisiert hat. Er richtet sich an Zuschauer, die laut DWDL packende Inhalte bevorzugen. Naruto: Dieser Kanal ist speziell für Anime-Fans konzipiert und widmet sich der beliebten Anime-Serie "Naruto". Er bietet die Möglichkeit, die Abenteuer von Naruto Uzumaki und anderen Charakteren aus der Serie ohne Unterbrechung zu verfolgen. Strongman Champions League: Ein Kanal für Sportfans, insbesondere für Anhänger von Kraftsportarten. Hier werden verschiedene Strongman-Wettbewerbe aus der ganzen Welt übertragen, was Fans von Kraft- und Ausdauersportarten ansprechen dürfte. Abseits der Strongman Champions League auf Zattoo gibt es übrigens einen Fußballverein, der seinen eigenen Sender erhalten hat. Terra Mater Wild: Ein Kanal, der sich auf Tierdokumentationen und Naturfilme konzentriert. Terra Mater Wild bietet Einblicke in die faszinierende Welt der Tiere und der Natur.

Neue Sender: Wie kann man die sechs Kanäle empfangen?

Um die neuen FAST-Channels und weitere Angebote von Zattoo zu empfangen, benötigen Sie eine stabile Internetverbindung und müssen sich auf der Zattoo-Website oder in der Zattoo-App registrieren. Wählen Sie ein für Sie passendes Abonnement aus, wobei sowohl kostenlose als auch Premium-Optionen zur Verfügung stehen. Die App ist für verschiedene Geräte wie Smartphones, Tablets und Smart TVs verfügbar. Nach der Registrierung und eventuellen App-Installation können Sie sich einloggen und direkt mit dem Streaming der neuen Sender beginnen.