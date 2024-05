Darum musste Let's-Dance-Star Detlef D! Soost um das Leben seiner Ehefrau bangen

Detlef D! Soost steht im Finale von Let's Dance 2024. Dabei liegt hinter dem beruflichen Erfolg und dem privaten Glück mit Ehefrau Kate Hall ein dunkler Schatten.

Für Fitnesscoach und Tänzer Detlef D! Soost läuft es derzeit einfach rund. Gemeinsam mit Ekaterina Leonova, eine der diesjährigen Profitänzerinnen bei Let's Dance, löste Soost in Folge 11 das Ticket für das große Finale von Let's Dance 2024. Und auch privat kann der gebürtige Berliner offenbar nicht klagen, so jedenfalls lassen sich die emotionalen Geburtstagsglückwünsche an Ehefrau Kate Hall auf Instagram lesen.

Dabei liegt hinter dem privaten und beruflichen Erfolg ein dunkler Schatten. So verriet Detlef D! Soost gegenüber RTL, dass er in der Vergangenheit plötzlich um das Leben seiner Ehefrau bangen musste. Doch was war passiert?

Detlef D! Soost über Ehefrau Kate Hall: "Für mich war das das Schlimmste"

In einem Interview mit RTL berichtet Soost, der in den frühen 2000er Jahren als festes Mitglied des Pro-Sieben-Formats "Popstars" bundesweit Bekanntheit erlangte, vom wohl dunkelsten Kapitel seiner Ehe. Aus heiterem Himmel stellte ein einschneidendes Ereignis das Familienglück mit Ehefrau Kate Hall und der gemeinsamen Tochter Ayana infrage. Soost erinnerte sich noch genau an den Tag, an dem er seine Frau wie ausgewechselt in der Wohnung vorfand: "Ich bin nach Hause gekommen und sie lag zitternd am Boden, mit 41 Grad Fieber." Vor allem fühlte sich der Fitnesstrainer den Umständen hilflos ausgeliefert: "Für mich war das das Schlimmste, was ich in unserer Ehe und elfjährigen Beziehung erlebt habe. Als Kate am Boden lag und ich ohnmächtig war, weil ich möchte immer die Dinge regeln können."

Auch Ehefrau Kate Hall erinnerte sich damals gegenüber der Zeitschrift die BUNTE an die dramatische Zeit, die ihr Leben und das ihrer Familie völlig auf den Kopf stellte: "Ich schwebte zwischen den Welten und habe gekämpft. Ich habe halluziniert, meine Nieren hatten versagt und ich war total erschöpft, wie nach drei Marathonläufen hintereinander." Mit Verdacht auf Leukämie und eine Hirnhautentzündung wurde sie auf die Intensivstation gelegt. Fünf Tage habe sie in "Lebensgefahr" geschwebt, so Detlef D! Soost im Interview mit RTL. Doch die Ärzte konnten damals wie heute keine Diagnose für die heftigen Symptome stellen, von denen Kate auch nach vielen Jahren immer noch kleine Schübe zu spüren bekommt. "Ich werde für alles getestet, aber keiner weiß, was los ist", so die 49-Jährige gegenüber RTL.

Geburtstagsglückwünsche von Detlef D! Soost zeigen tiefe Verbindung zu Ehefrau Kate Hall

Wie sehr die schweren Zeiten die beiden noch enger haben zusammenrücken lassen, zeigen die von Detlef D! Soost jüngst veröffentlichten Geburtstagsglückwünsche an seine Frau auf Instagram: "Den Weg des Lebens mit dir gemeinsam zu beschreiten, ist das größte Geschenk für mich. Du bist das Yin zu meinem Yang. Du bist meine Ehefrau, Beraterin, Freundin und Soulmate." Das Geburtstagskind antwortete daraufhin gerührt: "Von Herzen danke für deine liebevollen Worte! Das größte Geschenk, was ich je bekommen habe, bist du und unsere Familie."

Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova im Finale von Let's Dance 2024

Für Kate Hall heißt es am Freitag erst einmal Daumen drücken für das Let's Dance-Finale. Denn dort müssen sich Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova im Wettkampf mit Gabriel Kelly und Tanzpartnerin Malika Dzumaev sowie Moderatorin Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov den wenig zimperlichen Urteilen der Let's-Dance-Jury und des Publikums stellen.

Übrigens: Das große Finale von Let's Dance 2024 wird am 24. Mai auf RTL ausgestrahlt. Alle Infos zu Staffel 17 sowie zur Übertragung und Wiederholung, lesen Sie hier.