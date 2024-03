Saharastaub zieht an Ostern über Deutschland

An Ostern kommt ein besonderes Wetterphänomen auf Deutschland zu. Saharastaub könnte vor allem am Karsamstag und Ostersonntag für einen orange gefärbten Himmel sorgen.

Der Himmel könnte sich in dieser Woche orange färben. Warme Strömungen bringen Saharastaub über die Alpen nach Deutschland. Der erste Schwall ist bereits am Dienstag angekommen. Der Staub war allerdings kaum zu sehen. Eine zweite Welle am Osterwochenende könnte das aber ändern. Vor allem im Süden Deutschlands kann sich der Himmel orange färben. In den kommenden Tagen kann es auch zu Blutregen oder Blutschnee kommen, wenn sich die Niederschläge wegen des Staubs rot färben.

Am Karsamstag und Ostersonntag könnte der Saharastaub laut dem Deutschen Wetterdienst für Trübungen sorgen. Sonst wird es vom Alpenrand bis nach Brandenburg oft sonnig. Mit Höchstwerten von bis zu 25 Grad wird es für Ende März außergewöhnlich warm.

Saharastaub bedeckt Südosteuropa: Warnungen für Athen

In Athen sind die Menschen bereits am Donnerstag unter einer orangen Dunstglocke aufgewacht. Den zweiten Tag in Folge bedeckt Saharastaub weite Teile Südosteuropas. Die Feinstaubwerte erreichen der Universität Athen zufolge im Laufe des Tages örtlich bis zu 500 Mikrogramm. Bereits Werte ab 50 Mikrogramm können zu gesundheitlichen Problemen führen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wer an Atemwegs- oder Herzerkrankungen leidet, soll sich nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten oder anstrengende körperliche Arbeit verrichten, heißt es in griechischen Medien. Aber auch gesunde Menschen spürten die schlechte Luft. Viele klagen in Athen über trockene Augen, juckende Nasen und ein Kratzen im Hals. Auch in den kommenden Tagen soll das Wetterphänomen laut griechischem Wetteramt anhalten und sich Anfang nächster Woche sogar verstärken.

Lesen Sie dazu auch

Phänomen des Saharastaubs meist im Frühjahr oder Herbst

Meist tritt das Phänomen des Saharastaubs im Frühjahr und manchmal auch im Herbst auf – meist dann, wenn Kaltluft Richtung Nordafrika strömt. Auf der Rückseite verfrachtet der Wind dann den Staub Richtung Norden. (mit dpa)