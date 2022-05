Nato-Eintritt naht: Welche Armee-Stärke und wie viele Soldaten hat Schweden?

Finnland will der Nato beitreten, in Schweden dürfte die Entscheidung gleich ausfallen. Doch welche Armee-Stärke und wie viele Soldaten kann Schweden in die Nato einbringen?

Finnland will der Nato beitreten, so viel steht seit dem Donnerstag fest. In Schweden wird die Diskussion um einen Nato-Beitritt seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ebenfalls hitzig geführt. Fast alles spricht dafür, dass sich die Schweden schon sehr bald ihren Nachbarn anschließen und ebenfalls einen Antrag auf eine Mitgliedschaft in dem westlichen Verteidigungsbündnis stellen werden. Beide Regierungen hatten sich zuletzt eng abgestimmt, gemeinsam den Schritt aus der Jahrzehnte langen Neutralität zu gehen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte bereits an, dass Schweden und Finnland so schnell wie möglich aufgenommen werden sollen, sobald ein Antrag gestellt wird. Beide Staaten erfüllen alle Kriterien. Doch wie groß ist die Armee-Stärke der Schweden und welche Pluspunkte können sie in die Nato einbringen?

Wie viele Soldaten hat Schweden?

Schweden hat eine deutlich größere Armee-Stärke, als Finnland sie zu bieten hat. Insgesamt verfügt das skandinavische Land über 50.000 aktive Soldatinnen und Soldaten. Laut dem Portal Global Fire Power werden die schwedischen Streitkräfte bezüglich der militärischen Stärke weltweit auf dem 25. Rang geführt. Damit liegt Schweden deutlich vor Finnland (53.) und auch vor einigen Nato-Mitgliedern wie Tschechien (41.), Rumänien (38.), den Niederlanden (37.), Norwegen (33.) und Griechenland (27.).

In der Nato besteht kein Zweifel, dass Schweden die Nato deutlich aufwertet, wie es auch bei Finnland der Fall ist. Beide Nationen unterstützen die Nato bereits seit vielen Jahren bei Auslandseinsätzen. Auch wenn die Schweden deutlich mehr Soldaten aufbieten können, ist das Militär nicht so modern, wie es beim Nachbarn Finnland der Fall ist.

Video: dpa Exklusiv

Schweden modernisiert das eigene Militär

Fakt ist, dass Schweden seit gut 200 Jahren keinen Krieg mehr geführt hat. Wie es auch in Deutschland der Fall war, hat die schwedische Regierung nach dem Kalten Krieg bei den Militärausgaben gespart. Allerdings wurden diese seit der russischen Annexion der Krim wieder deutlich hochgefahren. Schweden rüstet seit vielen Jahren auf.

Die jüngste große Investition des schwedischen Militärs war eine Modernisierung der Artillerietruppe. Es wurden für die Streitkräfte außerdem moderne Mörser für 47 Millionen Euro bestellt. Eine weitere Investition steht bevor: Gemeinsam mit Lettland und Finnland will Schweden Radpanzer beschaffen. Im Jahr 2021 wurden bereits geschützte Militärfahrzeuge bestellt. Auch die Marine soll aufgerüstet werden. Zu diesem Zweck orderte die Regierung zwei neue U-Boote.

