US-Schauspielerin Shannen Doherty verliert Kampf gegen Krebs

Die US-Schauspielerin Shannen Doherty, bekannt aus der TV-Serie Beverly Hills, 90210, ist tot. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, erlag die 53-Jährige am Samstag ihrem Brustkrebsleiden. „Es ist mit schwerem Herzen, dass ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty bestätige. Am Samstag, dem 13. Juli, verlor sie nach vielen Jahren den Kampf gegen den Krebs“, bestätige ihre Pressesprecherin Leslie Sloane am Sonntag dem US-Magazin People.

Shannen Doherty öffentlicher Kampf gegen den Brustkrebs inspirierte andere Betroffene

Doherty hatte ihre Erkrankung 2015 bekannt gegeben und seither immer wieder öffentlich über ihren Kampf gesprochen, um anderen Betroffenen Mut zu machen. So meldete sie sich beispielsweise im März 2024 zu Wort, mit scharfer Kritik gegen den öffentlichen Druck auf die ebenfalls an Krebs erkrankte britische Prinzessin Kate. Erst vor wenigen Wochen erklärte Doherty, dass sie sich einer weiteren Chemotherapie unterziehen müsse, gab sich jedoch hoffnungsvoll, da sich die Struktur der Krebszellen verändert habe.

Shannen Doherty erlangte Bekanntheit als Brenda Walsh in Beverly Hills, 90210

Berühmt wurde Shannen Doherty mit ihrer Rolle als Brenda Walsh in der TV-Serie Beverly Hills, 90210, die 1990 in den USA anlief und auch in Deutschland zum Quoten-Hit wurde. 1998 übernahm Doherty die Rolle der Prue Halliwell in Charmed - Zauberhafte Hexen und spielte diese bis zu ihrem Ausstieg aus der Serie nach der dritten Staffel.