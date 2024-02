Südtirol

vor 16 Min.

Lawine verschüttet Tourengänger: Münchner stirbt in Schneemassen

Eine Gruppe von Tourengängern wurde am Mittwoch in Südtirol in über 2000 Meter Höhe von einer Lawine verschüttet. Zwei Menschen schweben in Lebensgefahr, ein Mann ist tot.

Von Svenja Moller