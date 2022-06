DFB-Pokal-Spiel Waldhof Mannheim - Holstein Kiel: Live-Ticker und Übertragung im TV oder Stream

In der ersten Runde im DFB-Pokal hoffen der SV Waldhof Mannheim und Holstein Kiel auf ein Weiterkommen. Wir haben die Infos zur Partie und der Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker.

Im DFB-Pokal 2020/21 erreichten die Spieler von Holstein Kiel das Halbfinale, nachdem man zuvor sogar den FC Bayern München im Elfmeterschießen ausgeschaltet hatte. Der SV Waldhof Mannheim kam über die erste Runde nicht hinaus, gegen den SC Freiburg unterlag man mit 1:2. Die darauffolgende DFB-Pokal-Saison 2021/22 startete für die Mannheimer vielversprechender: Runde 1 überstanden sie durch einen 2:0 Sieg gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt. In Runde 2 war dann gegen Union Berlin Schluss, Holstein Kiel schied ebenfalls in der zweiten Runde aus.

Nun heißt es im DFB-Pokal 2022/23 zum ersten Mal Waldhof Mannheim vs. Holstein Kiel, dritte gegen zweite Liga.

Ob das DFB-Pokal-Spiel Mannheim - Kiel im Free-TV übertragen wird, erfahren Sie hier: Wir haben die Informationen rund um das DFB-Pokal-Spiel Waldhof Mannheim gegen Holstein Kiel und die Übertragung im TV und Livestream. Außerdem haben wir einen Live-Ticker für Sie.

Video: ProSieben

SV Waldhof Mannheim - Holstein Kiel im DFB-Pokal 2022/23 - Termin, Uhrzeit und Spielort

Am 31. Juli treffen der SV Waldhof Mannheim und Holstein Kiel in der ersten Runde im DFB-Pokal aufeinander. Im Heimstadion von Mannheim, dem Carl-Benz-Stadion, rollt ab 18.00 Uhr der Ball - man darf sich also auf ein Sonntagabendspiel freuen.

SV Waldhof Mannheim vs. Holstein Kiel im DFB-Pokal 2022/23: Übertragung live im Free-TV und Live-Stream

Vier Spiele zeigen ARD und ZDF in der 1.Runde des DFB-Pokals 2022/23 im TV. Wird auch das DFB-Pokal-Spiel SV Waldhof Mannheim gegen Holstein Kiel im Free-TV übertragen? Nein, wird es nicht. Wer sich das Spiel Mannheim vs. Kiel ansehen möchte, muss auf Sky (17,25 Euro monatlich) oder wow (ehemals Sky Ticket; 24,99 Euro pro Monat) zurückgreifen.

Allerdings zeigen ARD und ZDF ausführlichen Spielzusammenfassungen der DFB-Pokal-Spiele, falls man auf eine kostengünstigere Variante abzielen sollte.

Was gibt es rund um das DFB-Pokal-Spiel SV Waldhof Mannheim vs. Holstein Kiel und die Übertragung bisher zu wissen?

Spiel: SV Waldhof Mannheim - Holstein Kiel

- DFB-Pokal Runde: 1. Hauptrunde

1. Hauptrunde Datum & Uhrzeit: 31. Juli, 18.00 Uhr

31. Juli, 18.00 Uhr Spielort: Carl-Benz-Stadion , Mannheim

, Übertragung im Free-TV: /

/ Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: SkyGo, wow

DFB-Pokal 2022/23: SV Waldhof Mannheim gegen Holstein Kiel live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Live-Ticker

In Kombination mit den Zusammenfassungen der DFB-Pokal-Spiele sicher eine gute Alternative: Unser Live-Ticker. Hier sehen sie auch die Ergebnisse, Aufstellungen und Spielstände der anderen Partien im DFB-Pokal 2022/23, darunter auch SV Waldhof Mannheim - Holstein Kiel.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal 2022/23: SV Waldhof Mannheim vs. Holstein Kiel: Bilanz und Infos

Die Bilanz SV Waldhof Mannheim - Holstein Kiel ist recht schnell erzählt: Es gibt keine. Laut dfb.de kam es bisher zu keinem Pflichtspiel zwischen den beiden Vereinen. (AZ)