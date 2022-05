Tatort heute aus Ludwigshafen: So wird "Marlon"

Im Tatort heute aus Ludwigshafen muss Lena Odenthal den Tod eines Neunjährigen aufklären. Im Zentrum steht die Frage nach dem richtigen Umgang mit aggressiven Kindern. Lohnt sich "Marlon"?

" Marlon " heißt der Tatort heute aus Ludwigshafen . Der Krimi läuft am Sonntagabend (08.05.2022, 20.15 Uhr) im Ersten.

" heißt der heute aus . Der Krimi läuft am Sonntagabend (08.05.2022, 20.15 Uhr) im Ersten. Der neunjährige Marlon liegt tot vor einer Schultreppe. Es ist das Ende eines kurzen, konfliktreichen Lebens - und wohl einer der härtesten Fälle für Lena Odenthal und Johanna Stern . Wie geht man um mit aggressiven Kindern, sogenannten Systemsprengern?

liegt tot vor einer Schultreppe. Es ist das Ende eines kurzen, konfliktreichen Lebens - und wohl einer der härtesten Fälle für Lena und . Wie geht man um mit aggressiven Kindern, sogenannten Systemsprengern? In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Ludwigshafen-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Der neunjährige Marlon wird in seiner Schule tot aufgefunden. Er wurde die Treppe hinuntergestoßen und zeigt Spuren eines vorangehenden Kampfes. Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter)bemerken bald, dass dieser Todesfall in der Schule ambivalente Reaktionen hervorruft: Marlons auffälliges Verhalten machte ihn zum Außenseiter, der seine Lehrer, die eigenen Eltern und auch die der Mitschüler an ihre Grenzen brachte.

Lena Odenthal und Johanna Stern stellen vor Ort nach, wie Marlon zu Tode gekommen sein könnte. Foto: Christian Koch, SWR

Für die Kommissarinnen ist es bedrückend, dass in Marlons Umgebung fast mehr Erleichterung als Trauer über seinen Tod zu spüren ist. Umso mehr sind Lena und Johanna bei ihren Ermittlungen auf Marlons einzigen Freund Pit (Finn Lehmann) und auf seinen einzigen Verbündeten unter den Erwachsenen, den Sozialarbeiter Anton Leu (Ludwig Trepte), angewiesen. Stück für Stück rekonstruieren die Kommissarinnen die letzten Tage eines Jungen, der mit seinen eigenen Affekten nicht zurechtkam und den nicht wenige am liebsten loswerden wollten.

Anton Leu (Ludwig Trepte) versucht, die beiden Schüler Madita (Hanna Lazarakopoulos) und Pit (Finn Lehmann) zu versöhnen. Foto: Christian Koch, SWR

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Marlon" heute einzuschalten?

Zum 75. Einsatz für Lena Odenthal, dienstälteste Kommissarin am Sonntagabend, hätte es gerne etwas mehr sein dürfen: Der Tatort heute aus Ludwigshafen ist bevölkert von Kindern, die rumschreien, drangsalieren, lügen und manipulieren sowie von überforderten Eltern und Pädagogen. Hinzu kommt ein Ermittlerinnen-Duo, das viel herumpsychologisiert und sich dünne Dialoge liefert. Das Ergebnis ist eine gänzlich unspannende Folge voller deformierter Menschen, in der lediglich drei Kinder (Lucas Herzog, Hanna Lazarakopoulos, Finn Lehmann) schauspielerisch herausragen, schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Tatort-Kolumne.

Traut sich der Schüler Pit (Finn Lehmann), Lena Odenthal von seinem Streit mit Marlon zu erzählen? Foto: Christian Koch, SWR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Ludwigshafen-Tatort heute

Lena Odenthal : Ulrike Folkerts

: Johanna Stern : Lisa Bitter

: Anton Leu : Ludwig Trepte

: Marlon Janson : Lucas Herzog

: Madita Ritter : Hanna Lazarakopoulos

: Hanna Lazarakopoulos Pit Stanovic: Finn Lehmann

Gesa Janson : Julischka Eichel

: Steffen Janson : Markus Lerch

: Oliver Ritter : Urs Jucker

: Jucker Sandra Bianchi : Juliane Fisch

: Edith Keller : Annalena Schmidt

: Peter Becker : Peter Espeloer

: Peter Espeloer Dr. Hakan Özcan: Kailas Mahadevan

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Odenthal und Stern sind die Ermittler in Ludwigshafen

Ulrike Folkerts als Lena Odenthal ist die dienstälteste Tatort-Ermittlerin. Seit 1989 geht die Hauptkommissarin für das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen auf Verbrecher-Jagd. Im November 2019 feierte sie mit ihrem 70. Tatort-Einsatz in "Die Pfalz von oben" ihr 30-jähriges Dienstjubiläum.

Über zwei Jahrzehnte bildet Odenthal ein Team mit Mario Kopper (Andreas Hoppe), bis der Anfang 2018 ausscheidet. Der Verlust ihres langjährigen Partners, zeitweise sogar Mitbewohners, setzt Odenthal zu - mehr, als sich die toughe Polizisten zugestehen will.

Für Kopper stößt Johanna Stern, gespielt von Lisa bitter, zum Team. Zwischen der jungen Kollegin, die vom LKA kommt, und der resoluten Odenthal läuft es noch nicht immer rund. Kein Wunder: Hat die Hauptkommissarin doch einen recht eigenen Kopf.

Odenthal gilt als Vorzeige-Polizistin - sehr dienstbeflissen, engagiert und energisch in der Sache, nicht immer aber unbedingt der perfekte Team-Player. Sie geht keinem Konflikt aus dem Weg, sagt stets ihre Meinung - und folgt der, auch wenn sie damit falsch liegt.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Christian Koch, SWR

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Ludwigshafen

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Tatort-Fans dürfen sich in 2022 auf zahlreiche Highlights und Einschnitte einstellen: Meret Becker ermittelt zum letzten Mal in Berlin, das populäre Münster-Team wird 20 und das Kölner Duo 25. Der NDR tüftelt an einem neuen Tatort mit Til Schweiger, der Weimar-Tatort pausiert. Was Zuschauer 2022 im Tatort sonst noch erwartet, lesen Sie hier.