Heidelberger Kirche veranstaltet Taylor-Swift-Gottesdienste

Die evangelische Heiliggeistkirche in Heidelberg will mit Taylor-Swift-Gottesdiensten jüngere Menschen erreichen. Das Ergebnis: Die Plätze waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht.

"Wir wollen ganz bewusst andere Milieus erreichen, insbesondere Jüngere", sagt Pfarrer Vincenzo Petracca. Seine Kirche, die evangelische Heiliggeistkirche in der Heidelberger Innenstadt, bietet Gottesdienste mit Live-Musik von Taylor Swift an – und das mit Erfolg. Der erste Gottesdienst am 12. Mai um 11 Uhr war sofort ausgebucht. Deshalb soll es nun einen zweiten geben.

"Ich bin ziemlich geflasht und überrascht. Mit dieser Resonanz hatte ich nicht gerechnet", so Petracca. Innerhalb kürzester Zeit sei der erste Gottesdienst ausgebucht gewesen sein. Deshalb findet nach dem ersten nun ein zweiter um 13 Uhr statt. Pro Gottesdienst stehen 423 Plätze zur Verfügung. Der Eintritt ist frei, aber es müssen Plätze reserviert werden.

Taylor-Swift-Gottesdienste in Heidelberg sprechen vor allem Jüngere an

Das Ziel Jüngere Menschen zu erreichen scheint aufzugehen. Die ersten Reservierungen seien vor allem von Müttern gekommen, deren Kinder gesagt hätten: "Wir gehen zusammen hin", erzählt Petracca. Die Gottesdienste tragen den Titel "Anti Hero" nach dem Titel "Anti-Hero" von Swift. Tine Wiechmann, die unter anderem als Professorin für Pop-Kirchenmusik an der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg tätig war, wird etwa sechs Lieder des Popstars singen. Die Gottesdienste sollen sich um Swift, ihre Songs und Spiritualität drehen.

Seit 2015 bietet die Heiliggeistkirche immer wieder Konzerte mit Popmusik etwa von den Beatles, Leonard Cohen, Queen und Madonna an. Auch einen Gottesdienst mit Musik von Michael Jackson gab es schon, bei dem der Pfarrer nach eigener Aussage auch auf die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen Jackson und das Thema Missbrauch in der Kirche einging.

"Das ist bei Taylor Swift viel einfacher", so Petracca zum Thema hinter der Musik. In den Gottesdiensten im Mai soll es um das Verhältnis von Religion und Politik bei Taylor Swift gehen. "Sie ist im Moment die wirkmächtigste Popmusikerin auf unserem Planeten. Sie wird für so einflussreich gehalten, die US-Wahlen im Herbst zu beeinflussen", sagt der 59-Jährige. Er verweist darauf, dass Swift sich in der Vergangenheit auch klar als Christin politisch geäußert hat.

Im Allgäu gibt es Aperol-Andacht

Außergewöhnliche Gottesdienste gibt es auch im Allgäu. Im vergangenen Sommer veranstaltete Dorothée Stürzbecher-Schalück, die Pfarrerin der evangelischen Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren, eine Aperol-Spritz-Andacht. Über 200 Menschen nahmen teil. Stürzbecher-Schalück möchte mit den Gottesdiensten traditionelle Strukturen etwas auflockern und junge Menschen ansprechen. Auch der Kirchenvorstand der Dreifaltigkeitskirche sei von der Idee begeistert gewesen. Bisher habe sie generell nur positive Rückmeldungen erhalten. (mit dpa)