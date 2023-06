"The Crowded Room": Start, Folgen, Besetzung und alle Infos zur Mini-Serie

Die neue Serie "The Crowded Room" läuft bald bei Apple TV. Wir informieren Sie über Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream. Am Ende haben wir einen Trailer verlinkt.

Apple TV präsentiert die neue Serie "The Crowded Room". Die Miniserie mit Tom Holland handelt von einem jungen Mann, der mit einer psychischen Krankheit zu kämpfen hat und in einen Kriminalfall verwickelt wird.

Die Geschichte basiert auf einem Roman von Daniel Keyes und ist eine Koproduktion von Akiva Goldsman, Apple Studios und New Regency.

Möchten Sie gerne mehr zu "The Crowded Room" erfahren? Wann ist der Start? Wie viele Folgen gibt es? Wie ist die Besetzung aufgebaut? Wie ist die Handlung? Gibt es bereits einen Trailer? Bleiben Sie dran, wir haben die Details zusammengetragen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

"The Crowded Room": Start bei Apple TV

"The Crowded Room" geht am 9. Juni 2023 bei Apple TV an den Start. Neben seiner Hauptrolle ist Tom Holland übrigens auch als Producer an der Serie beteiligt.

Das sind die Folgen von "The Crowded Room"

Insgesamt gibt es zehn Folgen der neuen Serie "The Crowded Room", die allerdings nicht auf einen Schlag veröffentlicht werden. Am Stichtag werden lediglich drei der zehn Folgen zur Verfügung stehen. Wann die restlichen Folgen erscheinen werden, ist bisher noch unklar. Ebenso unklar ist, wie die Folgentitel lauten. Sobald es dazu mehr Informationen gibt, werden wir den Artikel ergänzen. Wir haben Ihnen eine Übersicht zu den Folgen zusammengetragen:

Folge 1: Titel noch unbekannt (9. Juni 2023)

Folge 2: Titel noch unbekannt (9. Juni 2023)

Folge 3: Titel noch unbekannt (9. Juni 2023)

Folge 4: Titel noch unbekannt

Folge 5: Titel noch unbekannt

Folge 6: Titel noch unbekannt

Folge 7: Titel noch unbekannt

Folge 8: Titel noch unbekannt

Folge 9: Titel noch unbekannt

Folge 10: Titel noch unbekannt

Das ist die Besetzung von "The Crowded Room"

Die Hauptrollen von "The Crowded Room" spielen Tom Holland als Danny Sullivan und Amanda Seyfried als Rya Goodwin. Emmy Rossum wird die Mutter Candy spielen. Ansonsten sind bisher keine weiteren Rollen bekannt. Das ist die gesamte Besetzung:

Tom Holland

Amanda Seyfried

Emmy Rossum

Sasha Lane

Christopher Abbott

Handlung von "The Crowded Room": Worum geht es in der Mini-Serie?

Die Geschichte von "The Crowded Room" spielt im Jahr 1979 in New York. Es hat sich eine Schießerei in der Stadt ereignet, woraufhin Danny von der Polizei festgenommen wird. Was ist passiert? Nach seiner Festnahme wird Danny von der Polizistin Rya Goodwin verhört. Immer wieder beteuert er seine Unschuld, widerspricht sich aber immer wieder mit seinen Aussagen. Lügt er etwa doch? Im Zuge des Verhörs kann Goodwin nach und nach mehr Licht ins Dunkel bringen, bis sie die Geschehenisse schließlich aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachtet.

Gibt es einen Trailer zu "The Crowded Room"?

Alle, die sich gerne einen ersten Eindruck zu "The Crowded Room" verschaffen möchten, haben auch die Möglichkeit dazu. Apple TV hat einen Trailer zur neuen Serie veröffentlicht, allerdings nur im englischen O-Ton:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"The Crowded Room" im Stream bei Apple TV

Die neue Serie "The Crowded Room" gibt es ausschließlich bei AppleTV und auf keiner anderen Plattform zu sehen. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Sieben Tage kann das Sortiment kostenlos genutzt werden, im Anschluss daran fallen monatliche kosten von 6,99 Euro an. Im Juni können Sie sich nicht nur auf "The Crowded Room" freuen, sondern auch auf "Der Pass" Staffel 3 oder "Sing meinen Song" 2023.