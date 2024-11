ARD ändert Programm und zeigt „Dahoam is Dahoam“ am Nachmittag

Nach mehreren Umstellungen hat die ARD angekündigt, ihr Nachmittagsprogramm erneut zu ändern. Demnach zieht im neuen Jahr eine bayerische Erfolgsserie ins Hauptprogramm. Fans der Serie „Dahoam is Dahoam“ aus dem Bayerischen Rundfunk können die Schicksale der Bewohnerinnen und Bewohner des fiktiven oberbayerischen Dorfs Lansing ab Januar auch direkt im Ersten verfolgen.

Programmänderungen in der ARD: „Dahoam is Dahoam“ ab Januar am Nachmittag

Bisher folgte auf die zwei Telenovelas „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“ am Nachmittag eine Episode der Krimi-Serie „Mord mit Aussicht“. Das geschah bisher offenbar mit mäßigem Erfolg, denn diesen Platz hat die bis 2014 produzierte Serie mit Caroline Peters und Bjarne Mädel erst seit September. Bereits am 19. Dezember soll „Mord mit Aussicht“ aber aus dem Nachmittagsprogramm gestrichen werden. Gefüllt werden soll dieser Slot ab dem 7. Januar mit „Dahoam is Dahoam“.

Ab 16.05 Uhr wird jeweils eine Doppelfolge gezeigt. Zunächst sollen Episoden wiederholt werden, die im bayerischen Rundfunk erstmals 2018 zu sehen waren. Der Programmänderungen am Nachmittag gehen mehrere Umstellungen voraus. Zunächst sollten die zwei Telenovelas „Sturm der Liebe“ und „Rote Rosen“ gekürzt werden, wovon sich der Sender mittlerweile wieder distanzierte.