Dschungelcamp 2023: Jana URKRAFT Pallaske überlebte brutalen Überfall auf sich

Auf Instagram berichtet Jana URKRAFT Pallaske davon, wie sie einen brutalen Überfall überlebt hat. Es geht um sexualisierte Gewalt.

Jana URKRAFT Pallaske sorgt im Dschungelcamp 2023 für Gelassenheit. Sie gibt Atemtipps, meditiert und fällt vor allem durch ihre unaufgeregte Art auf. Doch letztes Jahr hat die Schauspielerin einen brutalen Überfall überlebt. Ein Post auf ihrem Instagram-Account erzählt davon.

Jana URKRAFT Pallaske: Schockierender Instagram-Post

Es sind harte Bilder, die auf Jana URKRAFT Pallaskes Instagram-Account geteilt wurden: Die Lippen und Nase der Schauspielerin sind geschwollen. Im Gesicht hat sie Hämatome.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Unter dem Post steht: "Ein Mann brach nachts in mein Haus ein, überwältigte mich mit einem Messer bewaffnet, versuchte mich zu vergewaltigen. Dass und wie ich überlebte, und ihn in die Flucht schlagen konnte war ein Wunder."

Insgesamt besteht der Post aus acht Fotos. Sie zeigen, wie die Wunden im Gesicht von Jana URKRAFT Pallaske langsam abschwellen. Auf den letzten drei Fotos lächelt Jana URKRAFT Pallaske wieder so wie im Dschungelcamp. Dazu heißt es im Post: "Die Wunden im Gesicht heilten magisch gut, nur eine Narbe hielt sich lange - aber wenn ich lachte, sah man sie nicht".

Jana URKRAFT Pallaske: Darum hat sie ihren Namen geändert

Dass sie den Überfall überlebt habe, schreibt RTL NEWS, habe Jana URKRAFT Pallaske nicht nur stärker gemacht, sondern auch zu ihrem Namen inspiriert. Sie habe aus einer Wunde ein Wunder gemacht.

Im Post heißt es dazu: "Und so war dieses Erlebnis, so schrecklich es initial war, am Ende für mich eine Segnung, eine Initiation - wie ein Test den ich bestehen durfte, um in ein neues Kapitel meines Lebens zu treten - und daher trage ich nun den Namen Jana URKRAFT." Außerdem plant Jana URKRAFT Pallaske die "Wunder-R Foundation" zu gründen, die Opfer von Gewaltübergriffen helfen soll.

Ihr Überleben hat Jana URKRAFT Pallaske auch in einem Song verarbeitet. Er trägt den Titel "WONDER" und wurde vergangenen Freitag veröffentlicht: zum Start vom Dschungelcamp 2023.

Für den Post bekommt Jana URKRAFT Pallaske von ihren Fans viel Support. Eine Userin schreibt: "Ganz viel Liebe, you are so strong". Eine andere Userin schreibt: "WOW! Chapeau & danke, dass Du Dein Erlebnis teilst & somit anderen Frauen Mut machst Ihre Wahrheit auszusprechen & sich nicht als Opfer, sondern als wahre Kämpferinnen zu zeigen!"

Jana URKRAFT Pallaske: "Ich werde es noch genauer erzählen."

Wer den Post geteilt hat und Zugriff auf Jana URKRAFT Pallaskes Instagram-Account hat, ist unbekannt. Sie selbst kann es nicht gewesen sein. Denn im Dschungel haben die Stars Handy-Verbot.

Doch vermutlich wird Jana URKRAFT Pallaske den anderen Dschungelcamp-Kandidatinnen und Kandidaten von ihrer Überlebens-Geschichte berichten. Im Post heißt es an einer Stelle: "Ich werde es noch genauer erzählen."

Wann die nächste Folge Dschungelcamp kommt, lesen Sie in unserer Sendeübersicht nach.