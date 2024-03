Wer ist raus bei GNTM nach Folge 4 am 7. März 2024?

Bei GNTM 2024 sucht Heidi Klum bereits zum 19. Mal nach Deutschlands nächstem Topmodel - diesmal auch unter männlichen Kandidaten. Wer ist raus nach Folge 4?

Nachdem in Folge 3 von GNTM 2024 fleißig Kandidatinnen und Kandidaten aussortiert wurden, ging es für die verbleibenden Teilnehmer in Folge 4 nun nach Teneriffa. Dort gab es zuerst eine kleinere Herausforderung für die Kandidaten bei GNTM 2024: Sie mussten zu zweit ein Shooting vor den Augen von Heidi Klum und Designer Jean-Paul Gaultier bestreiten. Der Gewinner eines jeden Duos war automatisch eine Runde weiter. Der Fokus von Folge 4 lag allerdings auf einem Wassershooting. Im salzigen Atlantik sollten die Teilnehmer ihr Talent beweisen. Und dabei griff Heidi Klum selbst zur Kamera und schlüpfte in die Rolle der Fotografin.

Eigentlich besteht die GNTM-Jury 2024 aus Heidi Klum und den Gastjuroren der jeweiligen Sendung. In Folge 4 von GNTM 2024 gab es allerdings eine unerwartete Anomalie in der Struktur der Sendung: Denn statt Heidi Klum war diesmal Gastjurorin Liz Hurley diejenige, die am Ende der Folge die Entscheidung verkündete, wer weiter war und wer nicht. Grund für Hurleys Soloauftritt war, dass sich Heidi Klum nach ihrem Einsatz als Fotografin beim Shooting im Meer nicht mehr fit fühlte.

Für 4 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist nach Folge 4 von GNTM Schluss. Welche Kandidaten mussten bereits wieder die Rückreise antreten? Für wen ist der Ausflug in die Modelwelt nach Folge 4 schon wieder vorbei?

Wer ist in Folge 4 von GNTM 2024 rausgeflogen?

Diese Kandidaten und Kandidatinnen sind nach Folge 4 von GNTM 2024 nicht mehr dabei:

Bao-Huy (22, aus Köln )

) Yanik (20, aus Gladbeck )

) Tracy (26, aus Essen )

Vanessa (22, aus Viernheim / Mannheim )

Wer ist raus bei GNTM 2024?

"Germany's Next Topmodel" 2024 ist erst viel Folgen alt und bereits 35 Kandidatinnen und Kandidaten mussten sich verabschieden. Diese Teilnehmer sind nicht mehr dabei im Rennen um die Modelkrone:

Peter (raus in Folge 2)

Chiara (raus in Folge 2)

Bella (raus in Folge 2)

Mike (raus in Folge 2)

Angel (raus in Folge 2)

Milena (raus in Folge 2)

Alexandra (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Julia (raus in Folge 2)

Lennard (raus in Folge 2)

Cedric (raus in Folge 2)

Kelvin (raus in Folge 2)

Claudio (raus in Folge 2)

Enrico (raus in Folge 2)

Kevin (raus in Folge 2)

Leon (raus in Folge 2)

Nikita (raus in Folge 3)

Greta (raus in Folge 3)

Djoss (raus in Folge 3)

Ellen-Sofie (raus in Folge 3)

Vivien (raus in Folge 3)

Fadi (raus in Folge 3)

Khaled (raus in Folge 3)

David (raus in Folge 3)

Niel (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Michael (raus in Folge 3)

Jason (raus in Folge 3)

Noël (raus in Folge 3)

Luca (raus in Folge 3)

Niklas (raus in Folge 3)

Akim (raus in Folge 3)

Pitzi (raus in Folge 3)

Bao-Huy (raus in Folge 4)

Yanik (raus in Folge 4)

Tracy (raus in Folge 4)

Vanessa (raus in Folge 4)

GNTM 2024: Wer ist weiter dabei nach Folge 4 am 7. März 2024?

Das Teilnehmerfeld lichtet sich in jeder Folge von GNTM 2024 etwas mehr. Nach Folge 4 kämpfen noch 17 Kandidatinnen und 17 Kandidaten um den Titel "Germany's Next Topmodel". Diese Teilnehmerinnen sind noch im Rennen bei GNTM 2024:

Alexandra

Fabienne

Kadidja

Lea

Leonie

Lilian

Lilli

Lydwine

Sara

Xenia

Felice

Grace

Jana

Nuri

Marcia

Mare

Stella

Diese Teilnehmer kämpfen noch um den Titel "Germany's Next Topmodel" 2024:

Aldin

Felix

Frieder

Jermain

Julian

Linus

Marvin

Max

Maximilian

Armin

Dominic

Dominik

Franz

Livingsten

Lucas

Luka

Yousupha

Folge 4 von GNTM 2024 als Wiederholung sehen

Wer die Ausstrahlung von Folge 4 von GNTM im linearen TV verpasst hat, sich aber gerne selbst ein Bild davon machen möchte, wie das Wassershooting abgelaufen ist, der hat zwei Möglichkeiten: Er kann einerseits auf den sendereigenen Streamingdienst Joyn zurückgreifen, denn hier sind alle Folgen von GNTM auch nach der Ausstrahlung im TV noch abrufbar. Hierzu benötigt man lediglich ein kostenloses Konto beim Streaminganbieter. Zudem hat man bei Joyn auch die Möglichkeit, Folgen aus bereits vergangenen Staffel nachzuholen.

Aber auch im linearen TV gibt es eine Möglichkeit, die jeweils aktuellste Folge von GNTM nachzuholen, denn der Sender Sixx hat immer freitags eine Wiederholung der neuesten Folge von GNTM 2024 im Programm.

Das sind die nächsten Sendetermine von GNTM 2024

Der Startschuss für GNTM fiel am 15. Februar 2024 und seitdem dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer jeden Donnerstag mit einer neue Folge der Modelshow im TV rechnen. So sehen die nächsten drei Sendetermine von Staffel 19 von GNTM aus: