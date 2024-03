"Hart aber fair" gestern am 11.3.24: Das waren die Gäste und das Thema

Bei "Hart aber fair" gestern am 11.3.24 ging es um ein Thema, über das in Deutschland oft gestritten wird. Welche Gäste waren dabei und worüber diskutierten sie?

Bei " Hart aber fair" gestern Abend hatte Moderator Louis Klamroth gleich acht Gäste im Studio. Sie nahmen sich ein Thema vor, über das in Deutschland oft gestritten wird.

Die aktuelle Sendung der Talkshow lief am 11.3.24 ab 21 Uhr in der ARD. Hier bekommen Sie die wichtigsten Infos zur Folge - rund um Gäste, Thema, Wiederholung und weitere Sendetermine.

"Hart aber fair": Gäste gestern am 11.3.24

Bei "Hart aber fair" gestern Abend gab es mal wieder eine große Diskussionsrunde. Das waren die Gäste, wie der Sender sie angekündigt hat:

Armin Schuster ( CDU ): Innenminister in Sachsen

Innenminister in Katharina Dröge (Grüne): Vorsitzende der Bundestagsfraktion

Vorsitzende der Bundestagsfraktion Cansel Kiziltepe ( SPD ): Senatorin - unter anderem für Integration und Vielfalt in Berlin

Senatorin - unter anderem für Integration und Vielfalt in Arif Abdullah Haidary: aus Afghanistan geflohen und Mitglied im Bayerischen Flüchtlingsrat

aus geflohen und Mitglied im Björn Wiese : Bäckermeister in Eberswalde , Brandenburg

Bäckermeister in , Özgür Özvatan: Soziologe am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung der Humboldt-Universität zu Berlin

Soziologe am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung der zu Hans Reichhart ( CSU ): Landrat aus Günzburg

Landrat aus Günzburg Gerald Knaus : Migrationsexperte und Gründungsdirektor der European Stability Initiative

Thema bei "Hart aber fair" gestern am 11.3.24

"Hart aber fair" beschäftigte sich gestern mit einem Thema, über das in Deutschland besonders kontrovers gestritten wird: mit der Asylpolitik. Konkret lautete der Titel der Sendung so: "Obergrenzen, Drittstaaten, Bezahlkarte: Geht Asylpolitik wirklich nur so?".

In der Ankündigung zur Sendung vom 11.3.24 war von überforderten Kommunen und wütenden Bürgern die Rede. Wie kann eine Lösung für die Asylpolitik aussehen und die Migration geregelt werden? Das war die Kernfrage, über die die acht Gäste von Louis Klamroth diskutierten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Übrigens: Auch für Bürgergeld-Empfänger wurde eine Bezahlkarte vorgeschlagen.

Lesen Sie dazu auch

Übertragung: "Hart aber fair" gestern im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" war am 11.3.24 zur gewohnten Sendezeit in der ARD zu sehen. Um 21 Uhr startete die Sendung. Sie lief dann gleichzeitig auch im Live-Stream auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Die "Hart aber fair"-Sendung vom 11.3.24 wird dreimal von verschiedenen Sendern im Fernsehen wiederholt.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen Folge 782:

11.3.2024, 21.00 Uhr: ARD

12.3.2024, 02.40 Uhr: ARD

12.3.2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

13.3.2024, 01.05 Uhr, 3Sat

Zusätzlich gibt es die Wiederholung auch im Online-Stream in der Mediathek der ARD. Am Dienstagnachmittag erscheint dort immer auch eine Fassung, die von Louis Klamroth kommentiert und um redaktionelle Inhalte ergänzt wird.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" ist normalerweise montags ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Am 1. April (Ostermontag 2024), am 8. April und am 15. April fällt die Talkshow allerdings aus. Aktuell sind damit nur drei weitere Sendetermine angekündigt. Das ist die Übersicht samt Sendezeit:

11. März 2024, 21.00 Uhr

18. März 2024, 21.00 Uhr

25. März 2024, 21.00 Uhr

(sge)