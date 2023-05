Nico Patschinski ist raus beim "Kampf der Realitystars" 2023: Früher war er Profi-Fußballer

Nico Patschinski war bei "Kampf der Realitystars" 2023 mit dabei. Wir stellen Ihnen den ehemaligen Profi-Fußballer im Porträt näher vor.

Die Sendetermine von "Kampf der Realitystars" 2023 sind bis Juni 2023 angesetzt. Die Kandidaten ziehen gemeinsam in eine Hütte und konkurrieren in verschiedenen Spielen um den Sieg. Am Ende gibt es nicht nur den Titel "Realitystar" 2023 zu vergeben, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

In jeder Folge kommen neue Kandidaten hinzu. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass auch Kandidaten die Villa wieder verlassen müssen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit andere für den Rauswurf zu nomieren. Somit wird Folge für Folge entschieden, wer wieder nachhause fahren muss.

2023 wird die Übertragung von "Kampf der Realitystars" 2023 wieder von RTL2 übernommen. Die Moderatorin ist Cathy Hummels.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

In diesem Jahr nahm der ehemalige Fußballer Nico Patschinski bei " Kampf der Realitystars" 2023 teil. Wie alt ist er? Was macht er nun beruflich? Wir stellen Ihnen den Kandidat im Porträt vor.

"Kampf der Realitystars" 2023: Nico Patschinski im Porträt

Nico Patschinski wurde am 8. November 1976 in Ost-Berlin geboren. Sein Spitzname lautet "Patsche". Hier haben wir einen Steckbrief des ehemaligen Fußballers für Sie:

Name: Nico Patschinski

Spitzname : Patsche

: Patsche Geburtstag: 8. November 1976

8. November 1976 Geburtsort: Ost-Berlin

Sternzeichen: Skorpion

Wie Nico Patschinski im Interview mit RTL2 angab, war er nach Beendigung seiner Karriere als Fußballer in verschiedenen Bereichen tätig und hat unter anderem als Paketbote und Bestatter gearbeitet. Aktuell ist er als Busfahrer tätig.

"Kampf der Realitystars" 2023: Nico Patschinski war Fußballer

Nico Patschinski, besser bekannt als "Patsche", ist ein ehemaliger deutscher Fußballer, der in Ost-Berlin geboren wurde. Er lief für unterschiedliche Vereine auf, wie z.B. Union Berlin, St. Pauli oder Dynamo Dresden. Offiziell beendete er seine Karriere als Fußballer im Jahr 2016.

"Kampf der Realitystars" 2023: Mit diesen Worten beschreibt sich Nico Patschinski

Ebenfalls im genannten Interview gab der 46-Jährige an, welche Stärken und Schwächen er besitzt. Als Stärken gab er preis, dass er sich als selbstkritisch sieht und ein entspannter Mensch ist, der auch mal über sich selbst lachen kann. Als Schwächen gab er an, dass er ungeduldig sei und oftmals zu hohe Erwartungen hat. Ob sich die angegebenen Schwächen und Stärken bei "Kampf der Realitystars" 2023 zeigten, sahen sie bisher immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL2.

Das sind die Kandidaten von "Kampf der Realitystars" 2023

Hier haben wir die Kandidaten von "Kampf der Realitystars" 2023 in einer Übersicht zusammengetragen: