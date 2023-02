"Let's Dance" 2023: "Absolut bombastisch" - diese Prominente gilt schon jetzt als Favoritin

Kurz vor dem großen "Let's Dance"-2023-Kennenlernen macht eine Favoritin die Runde. Auf wen sich die Tanzprofis besonders freuen und was sie selbst dazu sagt.

Das große Fiebern beginnt, bevor überhaupt ein Tanzbein schwingt. Der großen "Let’s Dance-Kennenlernshow", die heute Abend, am 17. Februar um 20.15 Uhr, den Auftakt der beliebten RTL-Tanzshow gibt, fiebern allen entgegen: Mit wem werde ich tanzen? Wer wird mein Coach? Vor allem die Tanz-Profis von "Let's Dance" 2023 rätseln, wer von den diesjährigen Promi-Kandidatinnen und Kandidaten den besten Tanzpartner, die beste Tanzpartnerin abgeben würde. Schließlich stehen auch die Coaches im Wettbewerb um den Titel...

Vorjahresgewinnerin Kathrin Menzinger jedenfalls hat sich im Vorfeld schon auf einen Promi eingeschossen: "Ich habe nur gehört, dass Sharon absolut bombastisch sein soll", so die Profi-Tänzerin im RTL-Interview. Gemeint war " Bachelorette" und Schauspielerin Sharon Battiste. Was die anderen Coaches davon halten und was die 31-Jährige selbst dazu sagt, erfahren Sie hier.

"Let's Dance 2023": Tanzcoach Andrzej: "Ausgebildeter Körper und Rhythmus-Gefühl"

Auch die Tanzprofis Andrzej Cibis und Valentin Lusin bestätigen den guten Eindruck von Sharon. "Es gibt auf jeden Fall schon jemand, über den sehr viel gesprochen wird", so Andrezej geheimnisvoll. Nach kurzem Zögern platzt auch er damit raus, um wen es sich handelt. Sharon habe einen "sehr ausgebildeten Körper und Rhythmus-Gefühl", bringe also viel "Potenzial" mit, so die beiden Tanzchoaches anerkennend. Die Vermutung ist nicht weit hergeholt, schließlich stand vor der TV-Karriere das Garde-Tanzen bei Sharon jahrelang im Mittelpunkt ihres Lebens.

"Let's Dance"-Favoritin Sharon Battiste bleibt cool

Von einer angeblichen Favoritenrolle will die Sharon aber nichts wissen: „Ich habe ja gar keine Ahnung von Standardtänzen. Freut mich, dass ich postitiv aufgefallen bin, aber man muss das Level ja auch erst einmal konstant halten können“, so die Bachelorette cool.

Welcher Tanzprofi am Ende mit Sharon tanzen darf und wem die anderen Promis zugeteilt werden, zeigt RTL am ersten Sendetermin an diesem Freitag, dem 17. Februar ab 20:15 Uhr im Live-TV und Livestream, wo alle Übertragungen und Wiederholungen der beliebten Tanz-Show online aufrufbar sind.

