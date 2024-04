"Maischberger" gestern am 23.4.24: Das waren die Gäste und das Thema

Bei "Maischberger" gestern am 23.4.24 ging es unter anderem um ein Thema, das für Dauer-Streit sorgt. Wer waren die Gäste und worüber diskutierten sie genau?

In der ARD-Talkshow " Maischberger" gestern Abend nahmen sich sechs Gäste zwei verschiedene Themen vor. Wer war dabei und was war das Thema?

Hier bekommen Sie die Infos zur "Maischberger"-Sendung vom Mittwoch, 23.4.24, die ab 22.50 Uhr in der ARD lief. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern unter anderem auch um die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste gestern am 23.4.24

Wer waren die Gäste, die Sandra Maischberger gestern Abend im Studio hatte? Das waren die Teilnehmer der Diskussion, wie der Sender sie im Vorfeld angekündigt hatte:

Philipp Amthor ( CDU ): Generalsekretär in Mecklenburg-Vorpommern

Generalsekretär in Ralf Stegner ( SPD ) : Außenpolitiker

: Außenpolitiker Mathias Döpfner : Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE

Vorstandsvorsitzender der Pinar Atalay : Moderatorin und Journalistin

Moderatorin und Journalistin Florian Schroeder : Kabarettist

Kabarettist Christoph Schwennicke : Mitglied der Chefredaktion von t-online

Thema bei "Maischberger" gestern am 23.4.24

In der Ampel-Regierung gibt es einen Dauer-Streit über die Sozialleistungen und auch aus der Opposition gibt es Kritik. Welche Reformen fordert die CDU? SPD-Politiker Ralf Stegner und CDU-Politiker Philipp Amthor diskutierten darüber - auch in Hinblick auf die Migrationspolitik. "Wir müssen die Anreize für Wirtschaftsflüchtlinge nach Deutschland deutlich reduzieren", wurde Amthor in der Ankündigung zur Sendung zitiert. Stegner hielt dagegen: "Ich bezweifle, dass viele Menschen mit Blick auf unseren Sozialstaat nach Deutschland kommen."

"Wandel durch Handel: Ist Deutschlands langjähriges Konzept gescheitert?" - so lautete das zweite Thema der Talkshow. Sandra Maischberger sprach mit Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner darüber. Der wurde in der Ankündigung zur Sendung so zitiert: "Wandel durch Handel war kein Projekt zur Stärkung von Demokratie, sondern ein Feldzug zu ihrer Schwächung."

Moderatorin Pinar Atalay, Kabarettist Florian Schroeder und Journalist Christoph Schwennicke begleiteten die Sendung und kommentierten die Diskussionen.

"Maischberger" gestern: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" lief gestern am 23.4.24 ab 22.50 Uhr in der ARD. Parallel zur Übertragung im Free-TV gab es auch einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

"Maischberger": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Die "Maischberger"-Sendung vom 23.4.24 wird einen Tag später gleich dreimal im Fernsehen wiederholt. Zwei der Wiederholungen laufen mitten in der Nacht, die dritte zur besten Sendezeit.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen "Maischberger"-Folge 810:

24.04.2024, 01.10 Uhr: 3Sat

24.04.2024, 01.50 Uhr: ARD

24.04.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Außerdem stehen alle Folgen als Wiederholung in der Mediathek der ARD bereit. Dort sind sie als Online-Stream abrufbar.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" lief in den vergangenen Wochen auch montags, um die Pause von "Hart aber fair" zu überbrücken. Das ist nun wieder vorbei: Ab kommender Woche ist die Talkshow wieder nur dienstags und mittwochs in der ARD zu sehen. Am 1. Mai fällt die Sendung aus - also am Feiertag Tag der Arbeit 2024. Hier bekommen Sie den Überblick über die nächsten Sendetermine samt Sendezeit:

Mittwoch, 24.04.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 30.04.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 07.05.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 08.05.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 14.05.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 15.05.2024, 22.50 Uhr

(sge)