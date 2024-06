"Markus Lanz" gestern am 11. Juni 2024: Das waren die Gäste

Markus Lanz lud gestern wieder in seine gleichnamige Talksendung ein. Die Gäste und das Thema am 11. Juni 2024.

Die politische Talkshow "Markus Lanz" bietet regelmäßig eine Plattform für Gäste aus verschiedenen Bereichen, um mit dem gleichnamigen Moderator über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen zu diskutieren. Seit 2008 wird die Sendung in der Regel dreimal pro Woche im ZDF ausgestrahlt, nämlich dienstags, mittwochs und donnerstags. Hin und wieder kommt es jedoch zu Abweichungen bei den Sendezeiten. Wer möchte, kann " Markus Lanz" entweder im linearen Fernsehen oder online im Live-Stream des ZDF verfolgen. Die Ausstrahlung der Sendung beginnt normalerweise spät am Abend.

Gestern am 11. Juni 2024 lief die Talkshow ab 23 Uhr im Programm des ZDF und endete gegen 0.15 Uhr. Hier erfahren Sie, welche Gäste am gestrigen Dienstag bei "Markus Lanz" im Studio zugegen waren und über welche Themen diskutiert wurde.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 11. Juni 2024

Bei "Markus Lanz" wurde gestern am 11. Juni 2024 unter anderem über das schlechte Abschneiden der "Grünen" bei der Europawahl gesprochen. Zudem wurden die politischen Reaktionen auf die Wahl analysiert und die Anwesenden beschäftigten sich mit der Frage, warum besonders die Menschen im Osten die AfD gewählt haben. Auch über die Rolle Deutschlands im Ukraine-Krieg wurde diskutiert.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 11. Juni 2024

Folgende Gäste kamen gestern bei "Markus Lanz" im Rahmen der Sendung zu Wort:

Anton Hofreiter , "Grünen"-Politiker: Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag befasst sich mit dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl und spricht außerdem über die Rolle Deutschlands im Ukraine-Krieg.

Der Vorsitzende des Europaausschusses im befasst sich mit dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der und spricht außerdem über die Rolle im Ukraine-Krieg. Eva Quadbeck , Journalistin: Eva Quadbeck ist Chefredakteurin vom " RedaktionsNetzwerk Deutschland " und analysiert bei " Markus Lanz " die politischen Reaktionen auf die Europawahl . Des Weiteren erläutert sie, welche Bedeutung der Rechtsruck für Europa hat.

ist Chefredakteurin vom " " und analysiert bei " " die politischen Reaktionen auf die . Des Weiteren erläutert sie, welche Bedeutung der Rechtsruck für hat. Martin Machowecz, Journalist: Der in Meißen geborene stellvertretende "Zeit"-Chef legt dar, warum vor allem die Menschen im Osten die AfD gewählt und die "Grünen" abgestraft haben.

Der in geborene stellvertretende "Zeit"-Chef legt dar, warum vor allem die Menschen im Osten die gewählt und die "Grünen" abgestraft haben. Thomas Walde , ZDF -Korrespondent: Thomas Walde fungiert als Leiter des ZDF -Studios in Paris und äußert sich zur Situation in Frankreich , wo Präsident Macron nach großen Verlusten bei der Europawahl jüngst eine Neuwahl des Parlaments veranlasst hat.

fungiert als Leiter des -Studios in und äußert sich zur Situation in , wo Präsident Macron nach großen Verlusten bei der jüngst eine Neuwahl des Parlaments veranlasst hat. Wolfgang Richter , Oberst a. D.: Der Experte für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik gibt Infos über den Status quo des Ukraine-Krieges und warnt außerdem vor einer Zunahme der Eskalationsrisiken.

"Markus Lanz" am 11. Juni 2024 in der Wiederholung

Falls Sie die Ausstrahlung von "Markus Lanz" am gestrigen Dienstag nicht zur angegebenen Sendezeit im TV verfolgen konnten, besteht die Möglichkeit, sich die Sendung vom 11. Juni 2024 nachträglich in voller Länge in der ZDF-Mediathek anzuschauen.