"Markus Lanz" gestern am 20. Februar 2024: Das waren die Gäste

Markus Lanz lud gestern wieder in seine gleichnamige Talksendung ein. Die Gäste und das Thema am 20. Februar 2024.

Bereits seit 2008 moderiert der gebürtige Südtiroler Markus Lanz an drei Abenden in der Woche eine nach ihm benannte, politische Talkshow im ZDF. Seither gab es über 1700 Sendungen. Die Talkshow wird für gewöhnlich jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ausgestrahlt und in jeder Ausgabe seiner Sendung begrüßt Lanz neue Gäste, mit denen er über aktuelle, gesellschaftlich relevante Themen diskutiert.

Die Sendung beginnt am Dienstag, dem 20. Februar 2024 ab 22.45 Uhr im linearen TV und wird zeitgleich in der ZDF-Mediathek als Stream gezeigt. Hier erfahren Sie, welche Gäste heute bei Markus Lanz im Studio mit dabei sind und über welche Themen diskutiert wird.

Das Thema bei "Markus Lanz" gestern am 20. Februar 2024

Bei "Markus Lanz" wird am 20. Februar 2024 insbesondere über die bevorstehende Landtagswahl im Herbst, den Russland-Ukraine-Krieg und den Tod von Alexej Nawalny gesprochen.

"Markus Lanz" heute: Die Gäste am 20. Februar 2024

Folgende Gäste sind am 20. Februar 2024 bei "Markus Lanz" zu Gast: