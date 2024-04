"Maybrit Illner" gestern am 11.4.24: Das warne die Gäste und das Thema

In der Talkshow "Maybrit Illner" gestern am 11.4.24 diskutierten fünf Gäste über ein sehr aktuelles Thema. Wer dabei war und worum es ging, erfahren Sie hier.

Bei " Maybrit Illner" gestern Abend trafen in der Diskussion Gäste wie Vitali Klitschko und Kevin Kühnert aufeinander. Wer war noch dabei? Und um welches Thema ging es?

Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen "Maybrit Illner"-Sendung, die am 11.4.24 ab 22.15 Uhr im ZDF lief. Dabei erfahren Sie auch das Wichtigste rund um Wiederholung, Übertragung und weitere Sendetermine.

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 11.4.24

Das gestrige Thema von "Maybrit Illner" wird weiter unten genauer vorgestellt. Hier bekommen Sie erst einmal die Übersicht über die fünf Gäste der Talkshow, wie der Sender sie vorgestellt hatte:

Vitali Klitschko : Bürgermeister von Kiew

Bürgermeister von Kevin Kühnert ( SPD ): Generalsekretär, Bundestagsabgeordneter

Generalsekretär, Bundestagsabgeordneter Dietmar Bartsch ( Die Linke ): Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Verteidigungsausschuss

Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Verteidigungsausschuss Claudia Major : Sicherheits- und Verteidigungsexpertin, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

Sicherheits- und Verteidigungsexpertin, (SWP) Katrin Eigendorf : ZDF -Sonderkorrespondentin

Thema bei "Maybrit Illner" gestern am 11.4.24

" Ukraine droht Niederlage – lässt der Westen Kiew im Stich?" - so lautete das Thema bei "Maybrit Illner" am 11.4.24. "Die Nachrichten aus der Ukraine werden immer schlechter, die Hilferufe dramatischer", hieß es in der Ankündigung zur aktuellen Folge. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte jüngst in Hinblick auf die ausbleibenden Militärhilfen aus den USA gewarnt: "Wenn der Kongress der Ukraine nicht hilft, wird die Ukraine den Krieg verlieren." Es zeichnet sich schon länger ab, dass dem Land die Munition ausgeht.

Wie lange kann die Ukraine dem Angriff aus Russland noch standhalten? Und droht mit einer Niederlage auch eine Teilung des Landes? Genau über solche Fragen diskutieren Moderatorin Maybrit Illner und ihre Gäste in der aktuellen Folge.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Übertragung von "Maybrit Illner" gestern im Free-TV oder Stream

"Maybrit Illner war gestern am 11.4.2024 von 22.15 bis um 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Auf der Website des Senders wurde außerdem eine Übertragung im Live-Stream angeboten - kostenlos und ohne Anmeldung.

Lesen Sie dazu auch

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Wer die aktuelle "Maybrit Illner"-Folge 982 vom 11.4.24 verpasst, kann sie später im Fernsehen nachholen. Dort läuft die Wiederholung am darauffolgenden Tag ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix. Das sind die beiden Sendetermine im TV noch einmal im Überblick:

11.04.2024, 22.15 Uhr: ZDF

12.04.2024, 16.00 Uhr: phoenix

"Maybrit Illner" lässt sich aber auch nachträglich im Online-Stream sehen. Alle Folgen werden in der Mediathek des ZDF veröffentlicht.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" läuft nach einer kurzen Osterpause mittlerweile wieder regelmäßig am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF. Bis Anfang Mai gibt es bei der Ausstrahlung keine Besonderheiten, am 9. Mai fällt die Folge aber aus - an dem Tag ist Christi Himmelfahrt 2024 und gleichzeitig Vatertag 2024. Das sind damit die nächsten Sendetermine:

18.04.2024, 22.15 Uhr

25.04.2024, 22.15 Uhr

02.05.2024, 22.15 Uhr

16.05.2024, 22.15 Uhr

(sge)