Ukraine-Krieg

17:56 Uhr

Bis zur letzten Granate: Der Ukraine geht die Munition aus

Plus An der Bachmut-Front verteidigen ukrainische Soldaten mit Panzern ihre Stellung. Doch die Munition ist streng limitiert. Und das zu einer Phase, in der die russische Armee in der Offensive ist.

Von Till Mayer

Die Nacht weicht dem Tag. Der rote Streifen über Sträuchern und Baumreihen, Hügeln und verwaisten Feldern verdrängt die Dunkelheit. Graue Konturen schälen sich aus dem Schwarz. Die Stille ist gebrochen, schon lange. Die Artillerie wummert und hämmert. Pfeifen und Zischen, bevor Granaten und Minen nicht weit entfernt einschlagen. Die Trichter der Einschläge ziehen sich über verblasste Felder. Dunkle Krater im Grau-braun.

Ein ununterbrochenes Grollen hängt über der Front. In der Ferne, Richtung Bachmut, steigen Leuchtgranaten auf. Bachmut haben die russischen Verbände im April 2024 eingenommen, monatelang beschossen sie zuvor mit Artillerie die Stadt. Heute ist sie nur noch eine tote Trümmerwüste.

