"Maybrit Illner" gestern am 22. Februar 2024: Das sind die Gäste und das Thema

Bei "Maybrit Illner" gestern am 22. Februar 2024 ging es um ein Thema, das in Deutschland sehr akut ist. Hier erfahren Sie, welche Gäste worüber diskutierten.

Als Maybrit Illner gestern Abend mit ihrer Talkshow auf Sendung ging, wurde über eine Entwicklung in Deutschland diskutiert, die von Bundesministern als "peinlich" und "dramatisch" bezeichnet wurde. Worum ging es? Und welche Gäste waren dabei?

Hier finden Sie die Infos zur "Maybrit Illner"-Sendung vom 22. Februar 2024, die ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen war. Dabei geht es nicht nur um Gäste und Thema, sondern auch um Übertragung, Wiederholung und weitere Sendetermine.

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 22. Februar 2024

Zur Diskussionsrunde gehörten Politiker und Wirtschaftsexperten. Das waren die Gäste von "Maybrit Illner" gestern Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Christian Lindner ( FDP ): Bundesfinanzminister, Parteivorsitzender

Bundesfinanzminister, Parteivorsitzender Ricarda Lang (Grüne): Parteivorsitzende

Parteivorsitzende Bertram Kawlath : Vizepräsident beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. ( VDMA ), Geschäftsführender Gesellschafter der Schubert & Salzer GmbH

Vizepräsident beim Verband Deutscher Maschinen- und e.V. ( ), Geschäftsführender Gesellschafter der Schubert & Salzer GmbH Clemens Fuest: Präsident des Münchner ifo Institut , Professor für Volkswirtschaftslehre, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium der Finanzen

Thema bei "Maybrit Illner" gestern am 22. Februar 2024

Die Bundesregierung erwartet für 2024 nur noch ein winziges Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent, gleichzeitig steigen die Insolvenzen. Bundesfinanzminister Christian Linder (FDP) sagte beim politischen Aschermittwoch, dass Deutschland damit erneut in der Schlussgruppe der entwickelten Wirtschaftsnationen sei. Er bezeichnete das als "peinlich und in sozialer Hinsicht gefährlich". Und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte bei einer anderen Veranstaltung, dass die Lage der deutschen Wirtschaft "dramatisch schlecht" sei.

Bei der Bewertung sind sich die Minister einig - bei der Suche nach Lösungen aber nicht. Der Sender warf bei der Ankündigung zur aktuellen Sendung von "Maybrit Illner" die Fragen auf, ob nun doch mehr Schulden oder Kürzungen beim Sozialen nötig sind - und ob die Ampel-Regierung daran zerbrechen könnte. Konkret lautet das Thema "Wirtschaft vor dem Absturz – Ampel ohne Kurs?".

Übertragung von "Maybrit Illner" gestern im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" lief gestern am 22. Februar 2024 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF. Außerdem lief die Sendung auch im Live-Stream auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Wenn Sie "Maybrit Illner" am 22. Februar 2024 verpasst haben, können Sie die Folge einen Tag später auf dem Sender phoenix nachholen. Dort läuft sie am 23. Februar ab 16 Uhr. Außerdem ist die Wiederholung online im Stream in der Mediathek des ZDF abrufbar.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" ist normalerweise am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. Es kann aber immer wieder mal zu Verschiebungen bei der Sendezeit oder Ausfällen kommen. Für den 28. März ist aktuell noch keine Folge angekündigt.

Das sind die nächsten Sendetermine für "Maybrit Illner" inklusive Sendezeit:

22. Februar 2024, 22.15 Uhr

29. Februar 2024, 22.15 Uhr

07. März 2024, 22.15 Uhr

14. März 2024, 22.15 Uhr

21. März 2024, 22.15 Uhr

4. April 2024, 22.15 Uhr

