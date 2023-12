"Maybrit Illner" gestern am 7. Dezember 2023: Das waren Gäste und Thema

Bei "Maybrit Illner" gestern am 7. Dezember 2023 diskutierten fünf Gäste über ein aktuelles Thema. Unter anderem waren Kevin Kühnert und Sahra Wagenknecht dabei.

Bei " Maybrit Illner" gestern Abend ging es um ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie, welche Gäste über welche Fragen diskutierten.

Dazu bekommen Sie weitere Infos zur Talkshow, die am 7. Dezember 2023 ab 22.30 Uhr im ZDF zu sehen war: Wo gab es die Übertragung? Wo ist die Wiederholung zu finden? Und gibt es vor der Weihnachtspause weitere Sendetermine?

"Maybrit Illner" gestern am 7. Dezember 2023 zum Thema Haushaltskrise

Welche Bereiche trifft der 70-Milliarden-Sparhammer der Bundesregierung, über den aktuell diskutiert wird? Die Ampel-Regierung steckt in einer Haushaltskrise. Ausgelöst wurde sie durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, dass die vielen Milliarden, die ursprünglich für die Bewältigung der Corona-Folgen gedacht waren, nicht für den Klimaschutz umgewidmet werden dürfen.

"Not-OP am Haushalt – wen macht die Ampel arm?", lautete das Thema bei "Maybrit Illner" gestern konkret. Es ging also vor allem um die Frage, in welchen Bereichen die Ampel sparen wird und welche Menschen das trifft. Steht vielleicht die Bürgergeld-Erhöhung vor dem Aus oder droht eine Renten-Kürzung? Und muss die Schuldenbremse reformiert werden? Über solche Frage diskutierte Maybrit Illner mit ihren Gästen.

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 7. Dezember 2023

Drei bekannte Politiker und Politikerinnen, ein Wirtschaftsexperte und eine Journalistin - das war die Runde für die aktuelle Ausgabe der Talkshow. Hier geben wir die Übersicht über die Gäste bei "Maybrit Illner" gestern, wie der Sende sie angekündigt hat:

Kevin Kühnert (SPD): Generalsekretär

Carsten Linnemann (CDU): Generalsekretär

Sahra Wagenknecht (parteilos, ehemals Die Linke): Mitgründerin und Vorstandsmitglied des Vereins "Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit"

Jens Südekum: Professor für internationale Volkswirtschaftslehre aus Düsseldorf, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Melanie Amann: stellvertretende Spiegel-Chefredakteurin

Übertragung von "Maybrit Illner" gestern im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" startete gestern am 7. Dezember 2023 etwas später als gewohnt. Die Talkshow lief von 22.30 bis 23.30 Uhr im Free-TV im ZDF und im Live-Stream auf der Website des Senders.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Wer die "Maybrit Illner"-Sendung vom 7. Dezember 2023 verpasst, kann Sie in der Mediathek des ZDF im Stream nachholen. Normalerweise gibt es am nächsten Tag auch eine Wiederholung im TV auf dem Sender phoenix - die wurde für die aktuelle Folge aber nicht angekündigt.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" ist vor der Weihnachtspause noch einmal am kommenden Donnerstag, 14. Dezember 2023, ab 22.15 Uhr zu sehen. Danach gibt es fast einen Monat lang keine neue Folge, bis die Talkshow am 11. Januar 2024 zu gewohnten Sendezeit um 22.15 Uhr zurückkehrt.

Das sind damit die nächsten Sendetermine:

14. Dezember 2023, 22.15 Uhr

11. Januar 2024, 22.15 Uhr

18. Januar 2024, 22.15 Uhr

