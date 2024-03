"Miss Merkel" 2024: Handlung und Wiederholung von "Mord auf dem Friedhof"

Auch 2024 gibt es eine neue Ausgabe der skurrilen Krimi-Komödie "Miss Merkel". Hier erfahren Sie alles rund um Wiederholung, Darsteller, Handlung und Übertragung des Films.

Was macht unsere Altkanzlerin eigentlich nach 16 Jahren als Regierungschefin heute? Wie verbringt sie ihren Ruhestand - etwa mit Stricken und Bingo-Spielen im Seniorentreff? Erfolgsautor David Safier hat diese Fragen auf seine ganz eigene Weise beantwortet und die ehemalige Bundeskanzlerin als "Miss Merkel" in die Rolle einer Senioren-Detektivin schlüpfen lassen.

Schon in ihrem ersten Abenteuer "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi" ermittelte die begnadete Problemlöserin in einem Mordfall, der ihr quasi vor die Füße gefallen war. "Endlich wieder etwas sinnvolles zu tun!" - Mit dieser Einstellung stürzt sich das deutsche Pendant zu Miss Marple auch diesmal wieder in einen Kriminalfall. Denn wie es der Zufall so will, findet ihr Mops "Helmut" bei einem Friedhofsbesuch die Leiche eines Gärtners.

Wann ist das neue Abenteuer von "Miss Merkel" im TV zu sehen? Gibt es auch eine Übertragung im Stream? Alle Infos rund um die Sendetermine der Krimi-Komödie finden Sie hier. Außerdem halten wir hier alle Infos zur Handlung und Besetzung von "Mord auf dem Friedhof" bereit.

"Miss Merkel" 2024: Wiederholung von "Mord auf dem Friedhof"

Rund ein Jahr nach dem großen Erfolg der ersten "Miss Merkel"-Verfilmung kommt nun auch "Mord auf dem Friedhof" ins Fernsehen. Die TV-Premiere war der 19. März 2024. Für die ganz ungeduldigen Zuschauer gab es aber auch schon eine Woche vorher die Möglichkeit, die neue Krimi-Komödie zu streamen. Ab dem 12. März steht der Film nämlich schon auf RTL+ zur Verfügung.

Eine Wiederholung von "Mord auf dem Friedhof" im TV ist bislang noch nicht geplant. Zumindest zeitnah wird die Krimi-Komödie wohl nicht mehr im Fernsehen zu sehen sein. Doch 2024 gibt es bereits eine Wiederholung des ersten "Miss Merkel"-Films. Am 12. März zeigt RTL noch einmal "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi" vom vergangenen Jahr.

"Miss Merkel" 2024: Das ist die Handlung von "Mord auf dem Friedhof"

Die Altkanzlerin ist wieder mal gelangweilt. Der Ruhestand ist einfach nicht das Richtige für die ehemalige Regierungschefin. Doch die Langeweile ist nur von kurzer Dauer, eine Lösung für ihr Problem fällt "Miss Merkel" quasi vor die Füße: Bei einem Friedhofsbesuch stolpert ihr Hund "Helmut" über die Leiche eines Friedhofsgärtners. Angela packt die Gelegenheit beim Schopf und stürzt sich in ihr neues Abenteuer, in dem sie sich mitten in einem Kampf verfeindeter Bestatter-Unternehmen wiederfindet.

Doch nicht nur Angelas kriminologische Problemlösungskompetenzen sind gefragt. Auch privat bahnt sich ein Dilemma an, an dem sie selbst nicht ganz unschuldig ist. Denn während ihrer Ermittlungen trifft sie auf den charmanten Kurt Kunkel, mit dem sie vieles, wie etwa ihre Liebe zu Shakespeare, teilt. Ehemann Achim wird daraufhin zusehends nervös...

Schauspieler im neuen "Miss Merkel": Das ist die Besetzung von "Mord auf dem Friedhof"

Auch im neuen "Miss Merkel" sind wieder viele der Figuren und Schauspieler aus dem letzten Teil mit dabei. Die Kernbesetzung von "Mord auf dem Friedhof" ist die gleiche geblieben wie beim vergangenen Film, mit dabei ist neben Angela (Katharina Thalbach) und Achim (Thorsten Merten) zum Beispiel auch wieder Kommissar Hannemann (Sascha Nathan).

Das ist die Besetzung von "Mord auf dem Friedhof":

Katharina Thalbach ( Angela Merkel )

( ) Thorsten Merten ( Joachim Sauer )

( ) Tim Kalkhof (Bodyguard Mike)

Kristin Alia Hunold ( Marie Horstmann )

( ) Sascha Nathan (Kommissar Hannemann)

(Kommissar Hannemann) Sven Martinek ( Kurt Kunkel )

( ) László Branko Breiding ( Peter Kunkel )

( ) Paula Kroh ( Jessika Kunkel )

( ) Bernhard Schütz ( Ralph Borscht )

( ) Johanna Polley ( Merle Borscht )

( ) Farina Flebbe (Charu Benisha Borscht)

Übertragung von "Miss Merkel - Mord auf dem Friedhof" im TV und Stream

Wie auch schon beim ersten Teil, übernimmt auch für "Miss Merkel - Mord auf dem Friedhof" wieder RTL die Übertragung im TV. Neben der TV-Premiere am 19. März gibt es aber auch eine Streaming-Premiere, die etwas früher stattfindet. Für alle Besitzer eines RTL+-Abos gibt es den neuen Film wie bereits erwähnt schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zu sehen. Ab dem 12. März steht der neue "Miss Merkel" dort auf Abruf bereit.