"Polizeiruf 110"-Kritik zu "Der Dicke liebt" aus Halle: "Harte Nummer"

Die "Polizeiruf 110"-Kritik zu "Der Dicke liebt" aus Halle: Das Duo Lehmann und Koitzsch liefert auch bei seinem zweiten TV-Einsatz einen zwar klassischen und bedrückenden, aber mitreißenden Krimi ab. Die Pressestimmen.

Fast drei Jahre hat es bis zur Ausstrahlung des zweiten Falls von Michael Lehmann (Peter Schneider) und Henry Koitzsch (Peter Kurth) in Halle gedauert. Wie schon bei "An der Saale hellem Strande" im Mai 2021 wird es im "Polizeiruf 110" heute (21.04.2024) düster: Die achtjährige Inka stirbt qualvoll in einer Kleingartenanlage. Die Ermittlungen werden begleitet vom Kampf gegen Vorurteile, Klischees und Vorverurteilung.

Sascha Nathan ragt in seiner Rolle als leidender, kuscheltierliebender Pädagoge ohne Freunde und Familie heraus. Peter Kurth und Peter Lehmann überzeugen als der Raubeinige und der Sensible. Das Echo in den Pressestimmen zu diesem bedrückendenn Krimi ist eindeutig: In Halle kann ruhig öfter ermittelt werden. Die " Polizeiruf 110"-Kritik zu "Der Dicke liebt".

Kritik zum "Polizeiruf 110" aus Halle: " tiefgründig und tieftraurig"

Peter Kurth und Peter Schneider haben sich, nach ihrer Polizeiruf-Premiere "An der Saale hellem Strande" im Mai 2021, nach zwei herausragenden Ausgaben als ungewöhnliches Team etabliert. Auf ihren nächsten Fall müssen wir hoffentlich nicht wieder drei Jahre lang warten. Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Der Dicke liebt" ist eine harte Nummer, klug gespielt und mit einem guten Soundtrack unterlegt. Ein Fall, der bewegt und alle Beteiligten in den Ausnahmezustand treibt. Neue Zürcher Zeitung

6 Bilder "Polizeiruf 110": Wer ermittelt wo? Foto: Felix Abraham, MDR/filmpool fiction

Reißerisch ist der zweite "Polizeiruf 110" mit Peter Schneider und Peter Kurth in keiner Minute, was seiner tieftraurigen Geschichte ein realistisches, und damit umso bedrückenderes Antlitz verpasst. Gespickt mit großartigen schauspielerischen Leistungen eignet sich der Ausnahmekrimi kaum für einen entspannten Fernsehabend mit halb geöffneter Chipstüte, dafür funktioniert er umso besser als feinsinniges Drama, dessen eigenwillige Stilistik allerdings auch herausfordernd sein kann. kino.de

Die Entdeckung der Langsamkeit - tiefgründig und tieftraurig. TV Spielfilm

Polizeiruf-Kritik zu "Der Dicke liebt": " Halle ist Hölle"

Halle ist Hölle. Aber mit Peter Kurth als Kommissar Koitzsch durchmessen wir sie gern – auch weil hier die Details stimmen. Hoffentlich müssen wir nicht wieder drei Jahre auf den nächsten Fall warten. Der Spiegel

Ruhig und einfühlsam erzählter Kimi über den Tod eines Kindes. Stern

Im Polizeiruf aus dem stickigen Halle wird ein achtjähriges Mädchen ermordet. Ein bitterer Fall mit bitterer Botschaft. Süddeutsche Zeitung

"Der Dicke liebt" ist ein mitreißendes Drama und entfaltet genau wie der erste Fall einen düsteren Sog. Solange man mit dem Thema klarkommt, denn viel düsterer als diesmal in Halle (...) wird es derzeit im deutschen Fernsehen nicht. ntv