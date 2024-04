"Polizeiruf 110" gestern aus Halle: "Der Dicke liebt" im Schnellcheck

Im "Polizeiruf 110" gestern (21.04.2024) aus Halle ermittelten Koitzsch und Lehmann zum Tod eines achtjährigen Mädchens. Lohnt sich "Der Dicke liebt"?

"Der Dicke liebt" hieß der " Polizeiruf 110 " gestern aus Halle. Der Krimi lief am Sonntagabend (21.04.2024, 20.15 Uhr) im Ersten.



" gestern aus Halle. Der Krimi lief am Sonntagabend (21.04.2024, 20.15 Uhr) im Ersten. Die achtjährige Inka stirbt qualvoll in einer Kleingartenanlage. Koitzsch und Lehmann müssen in ihrem zweiten Fall Vorurteile und Klischees aus dem Weg räumen, um den Mörder zu finden.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum "Polizeiruf 110" gestern: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der "Polizeiruf 110" gestern (21.04.2024) aus Halle im Schnellcheck

Die achtjährige Inka ist spurlos verschwunden. Während Kommissar Michael Lehmann (Peter Schneider) hofft, die Grundschülerin lebend zu finden, hat sein Kollege Kommissar Henry Koitzsch (Peter Kurth) eine grausame Vorahnung. Tatsächlich wird die Leiche des kleinen Mädchens nur wenig später in einer Kleingartenanlage entdeckt. Das Schlimmste ist eingetreten.

Fieberhafte Ermittlungen beginnen. Das familiäre Umfeld wird durchleuchtet und auch einschlägig bekannte Straftäter geraten in den Fokus der Ermittlungen. Parallel führen die Nachforschungen die Kommissare in Inkas Schule. Hier trifft Kommissar Koitzsch auf eine alte Bekannte: die Lehrerin Monika Hollig (Susanne Böwe) – sein Blinddate aus der ersten Folge. Auch sie befindet sich in einem emotionalen Ausnahmezustand.

Lehrer Krein (Sascha Nathan) wird von einem wütenden Mob gestellt. Foto: Felix Abraham, MDR/filmpool fiction

Gleichzeitig gerät der beliebte Mathelehrer Herr Krein (Sascha Nathan) unter Verdacht. Er pflegt ein inniges Verhältnis zu seinen Schülerinnen und im Besonderen zu Inka. Womöglich zu innig? Eine Bürgerwehr bedroht Kreins Leben und setzt die Kommissare zusätzlich unter Druck. Doch Koitzsch und Lehmann lassen nichts unversucht, den Täter zu finden. Am Ende ist die Lösung des Falls so überraschend wie schockierend.

"Polizeiruf" Kritik: Lohnt es sich, bei " Der Dicke liebt" einzuschalten?

Fast drei Jahre liegt der erste "Polizeiruf 110" aus Halle mit Henry Koitzsch und Michael Lehmann zurück – es war der Jubiläums-Krimi zu 50 Jahre "Ost-Tatort". Und wie schon "An der Saale hellem Strande" hat die zweite Folge was. "Der Dicke liebt" ist ein leiser, vergleichsweise einfach strukturierter Film, der sich Pausen gönnt und zwei Kommissare vom alten Schlag verträgt, schreibt Andreas Frei in unserer "Polizeiruf"-Kolumne.Die gesammelte "Polizeiruf 110"-Kritik zu "Der Dicke liebt" aus Halle lesen Sie in den Pressestimmen ("Harte Nummer").

Lehrer Krein wird in seiner Wohnung von Henry Koitzsch vernommen. Foto: Felix Abraham, MDR/filmpool fiction

Schauspi eler: Das sind die Darsteller im "Polizeiruf 110" gestern aus Halle

Henry Koitzsch : Peter Kurth

: Michael Lehmann : Peter Schneider

: Lehrer Krein: Sascha Nathan

Monika Hollig : Susanne Böwe

: Juli: Romy Miesner

Inka Werner: Merle Staacken

Wilhelm: Jona Levin

Nicolai Mike: Florian Geißelmann

Reinhold: Andreas Leupold

"Polizeiruf 110" gestern: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Thomas Stuber führte Regie bei "Polizeiruf 110: Der Dicke liebt" und erstellte das Drehbuch gemeinsam mit Clemens Meyer. Das Erste zeigt alle Polizeiruf-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort nun nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

"Polizeiruf 110" Kommissare: Koitzsch und Lehmann sind die Ermittler in Halle

Mit der Jubiläumsfolge "50 Jahre Polizeiruf 110" mit dem Titel "An der Saale hellem Strande" trat das neuste und fünfte Ermittler-Team im Mai 2021 in Halle an der Saale seinen Dienst an. Kriminalhauptkommissar Henry Koitzsch ist durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Kein Abgrund, in den der Endfünfziger nach fast dreißig Dienstjahren noch nicht geschaut hat. Seine raue Art macht es den Kollegen, eigentlich allen Menschen, mit denen er zu tun hat, nicht leicht. Nach Feierabend sitzt Koitzsch, geschieden und allein lebend, gern in seiner Stammkneipe "Zum Heidekrug" in Halle, gleich neben dem Revier. Jedes Jahr feiert er hier auch den "Tag der Volkspolizei".

Anders als sein Partner findet Kriminalkommissar Michael Lehmann Rückhalt bei seiner Frau und seinen Kindern. Er lebt in Leipzig und pendelt mit der Bahn nach Halle. Der gelernte Krankenpfleger ist Quereinsteiger und stets korrekt bei den Dienstvorschriften. Mit Koitzsch bildet er ein gutes Team, dessen Gespür und unorthodoxe Methoden ergänzen sich gut mit Lehmanns rationaler Arbeitsweise.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Polizeiruf-Fällen aus Halle