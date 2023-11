Promi Big Brother 2023: Die große Aussprache zwischen Iris und Peter Klein

Rosenkrieg im Promi Big Brother-Container: Nach der angeblichen Affäre mit Yvonne Woelke herrschte zwischen Peter und Iris Klein Funkstille. Nun zwingt Sat.1 das Ex-Paar zur Aussprache.

Seit Iris Klein am Montagabend in den Promi Big Brother-Container eingezogen ist, herrscht Schweigen zwischen ihr und Noch-Ehemann Peter. Nur übereinander reden beide wahnsinnig gerne. Auch die anderen Bewohner empfinden das angespannte Verhältnis zwischen Iris und Peter als störend. In den Einzelgesprächen gibt es immer wieder tiefgründige Geständnisse beider Seiten.

"Damals habe ich mit tiefen von Schmerzen geplagten Emotionen reagiert. Das würde ich heute anders machen", sagt Iris. Sie würde ihren Schmerz heute nicht mehr so öffentlich machen und ruhiger reagieren. Peter wünscht sich vor allem einen erwachsenen Umgang miteinander: "Wir hatten sehr, sehr schöne Momente. Ich würde mir wünschen, dass wir uns wieder in die Augen sehen können, wie normale Menschen, dass wir ein vernünftiges, normales Gespräch führen können, dass man sagt, komm‘ lass uns einfach Freunde sein!" Um da hinzukommen, gibt Sat.1 den beiden in der Live-Sendung am Mittwochabend Gelegenheit zur Aussprache. Aber haben sie sie auch genutzt?

Was ist zwischen Iris und Peter Klein vorgefallen?

Das Beziehungsdrama zwischen der 56-jährigen Iris Klein und Noch-Ehemann Peter geht live bei Promi Big Brother in die nächste Runde. Aber was genau ist eigentlich passiert?

Im vergangenen Dschungelcamp soll der 56-jährige Peter eine Affäre mit Yvonne Woelke angefangen haben. Yvonne war damals als Begleitperson von Djamila Rowe vor Ort, Peter begleitete Lucas Cordalis. Obwohl beide bestreiten, dass zwischen ihnen etwas lief, herrscht zwischen Peter Klein und der angeblich betrogenen Iris seit Monaten Funkstille. Die Promi Big Brother-Produktion zwingt die beiden aber nun zur Paartherapie.

Promi Big Brother: So verlief die Aussprache zwischen Peter und Iris Klein

Bevor Iris und Peter am Mittwochabend miteinander sprechen konnten, sollten sie zuvor getrennt voneinander Fragen zu ihrer Beziehung beantworten. Peter warf Iris dabei zum Beispiel vor, die Gerüchte um die Affäre im australischen Dschungel selbst in die Welt gesetzt zu haben. Iris klang da versöhnlicher. Sie reflektiert sich heute, gibt zu, "rachsüchtig" gewesen zu sein: "Ich habe acht Wochen lang nur geschrien, nur geweint und war am Boden zerstört." Sie hätte sich gewünscht, dass Peter ehrlicher zu ihr ist.

Nach den Worten in der "Einzeltherapie", sahen sich Iris und Peter die Aufnahmen gemeinsam und in Stille an. Iris hatte Tränen in den Augen. Peter wollte anschließend von Iris wissen, warum sie in den vergangenen Monaten nicht das Gespräch zu ihm suchte, warum sie dazu erst in den Big Brother-Container kommen musste.

Als Iris sagt, sie habe öffentlich von den Affäre-Gerüchten erfahren, setzt sich Peter zur wehr: "Das ist eine Lüge! Diese Lüge hast du ins Internet gesetzt." Dass sie ihn öffentlich als Fremdgänger beschuldigte, tue immer noch weh. Mit Yvonne habe er sich lediglich gut verstanden. "Wenn ich mich mit einer Frau gut verstehe, ist das kein Fremdgehen."

Iris lässt das nicht auf sich sitzen, spricht Interviews an, in denen Yvonne Peter als ihren Freund bezeichnet habe. "Wir sprechen hier nicht über Yvonne", sagt Peter.

Es wird immer heftiger. Schließlich spricht Iris über ihren Selbstmordversuch. Sie sei mit einer Überdosis Schlaftabletten im Krankenhaus gewesen. "Ich wollte nicht mehr leben. Du hast mein Leben zerstört!" Peter antwortet darauf nur mit einem: "Da kann ich nichts dafür." Sie habe die Ehe beendet, noch bevor er aus Australien zurückgekommen war.

Schnell wird klar: Auf einen Nenner kommt das Ex-Paar heute nicht. Und nicht mal über die Scheidung sind sie sich einig. Iris ist auf Mallorca gemeldet, will die Scheidung nach spanischem Recht vollziehen. Ehemann Peter sagt: "Die Scheidung wird in Deutschland vollzogen."

Wie es zwischen den beiden weiter geht und welche überraschende Kandidatin noch mit in den Container zieht, das sehen Sie jeden Abend zu wechselnden Uhrzeiten auf Sat.1 oder im Stream bei Joyn+.