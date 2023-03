"Polizeiruf 110" heute aus Magdeburg: Doreen Brasch am Abgrund

Im "Polizeiruf 110" heute (19.03.2023) aus Magdeburg ermittelt Doreen Brasch, nachdem ein Zehnjähriger verschwindet - ein tristes Drama voll menschlicher Abgründe. Lohnt sich "Ronny"?

Ein Kind verschwindet. Die Suche reibt die Beteiligten auf. Sie führt auch in menschliche Abgründe - und macht Hauptkommissarin Doreen Brasch zu einer emotional Getriebenen.

Handlung: Der "Polizeiruf 110" heute aus Magdeburg im Schnellcheck

Der zehnjährige Ronny (Johann Barnstorf) verschwindet nach seiner Geburtstagsfeier auf dem Weg von seiner Mutter zurück ins Kinderheim. Eine intensive polizeiliche Suche durch Hauptkommisssarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) und ihre Kollegen beginnt. Ronnys Mutter Sabine (Ceci Chuh) und deren neuer Lebensgefährte René stehen sofort unter Verdacht. Sabine versucht seit einiger Zeit das Sorgerecht für Ronny wieder zu erlangen. Bislang jedoch ohne Erfolg, weil das Jugendamt sie für nicht stabil genug hält.

Ihr neuer Partner René (Oskar Bökelmann) hatte wie so oft an diesem Tag eine Auseinandersetzung mit dem Jungen. Und dann ist da noch Ronnys Lieblings-Heimerzieher Matthias Precht (Thomas Schubert), mit dem er sich am Abend seines Geburtstages noch zum Angeln treffen wollte. Matthias lügt in seiner ersten Befragung und gerät damit ebenso unter Verdacht. Was ist Ronny zugestoßen, lebt er noch? Die Suche nach dem Jungen wird für Brasch und ihre Kollegen zu einem zermürbenden Wettlauf gegen die Zeit, denn die eisigen Temperaturen schmälern die Chance, das Kind noch lebend zu finden.

Im Frühstücksraum des Kinderheimes gibt es ein Geburtstagsständchen. Ronny (Johann Barnstorf) bläst die Kerzen auf seiner Geburtstagstorte aus. Foto: Felix Abraham, MDR

Polizeiruf-Kritik: Lohnt es sich, bei "Ronny" heute einzuschalten?

Den gesamten "Polizeiruf 110" heute durchzieht eine Atmosphäre der Unsicherheit, Verzweiflung, Angst und Anspannung. Die Gegend ist grau, die Menschen reden nicht viel. "Ronny" bietet keine leichte Abendunterhaltung, ist aber auch ein großartig gemachtes, finsteres Drama mit überragenden Akteurinnen und Akteure, schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Polizeiruf-Kolumne.

Triste Kulisse: Lemp (Felix Vörtler), Doreen Brasch und Màrquez (Pablo Grant). Foto: Felix Abraham, MDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im "Polizeiruf 110" heute

Doreen Brasch : Claudia Michelsen

: Uwe Lemp : Felix Vörtler

: Felix Vörtler Günther Márquez: Pablo Grant

Sabine Hartwig: Ceci Chuh

Hartwig: Ceci Chuh Gaby Kleinschmidt : Maja Schöne

: Matthias Precht : Thomas Schubert

: Gordon Kleinschmidt : Valentin Oppermann

: Ronny Hartwig : Johann Barnstorf

: Rene Maier : Oskar Bökelmann

: Oskar Bökelmann Farid: Yuri Völsch

Jasmin: Mathilda Smidt

Josefine: Lotta Herzog

"Polizeiruf 110" heute: Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle "Polizeiruf 110"-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Polizeiruf Kommissare: Doreen Brasch ist die Ermittlerin in Magdeburg

Claudia Michelsen ermittelt als Doreen Brasch seit 2013 im Polizeiruf in und rund um Magdeburg - zunächst an der Seite von Jochen Drexler, gespielt von Sylvester Groth, von 2016 bis 2019 gemeinsam mit Dirk Köhler (Matthias Matschke). Seit dessen Ausstieg beim "Polizeiruf 110" ermittelt Claudia Michelsen erst mal allein weiter.

Brasch hat ein außerordentlich gutes Gespür für Menschen und ist eine hervorragende Ermittlerin. Sie folgt ihrer Intuition und liegt häufig damit richtig. Die Kehrseite der Medaille ist, dass sie manchmal dazu neigt, sich leidenschaftlich zu verrennen und auch mal in die falsche Person zu verbeißen.

6 Bilder "Polizeiruf 110": Wer ermittelt wo? Foto: Felix Abraham, MDR

