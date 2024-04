Tatort heute aus Bremen: "Angst im Dunkeln" im Schnellcheck

Im Tatort heute (01.04.2024) ermitteln Liv Moormann und Linda Selb nach einem tödlichen Abenteuer im Wald in Bremens bürgerlicher Gesellschaft. Lohnt sich "Angst im Dunkeln"?

"Angst im Dunkeln" heißt der Tatort heute aus Bremen . Der Krimi läuft am Sonntagabend (01.04.2024, 20.15 Uhr) im Ersten.

heute aus . Der Krimi läuft am Sonntagabend (01.04.2024, 20.15 Uhr) im Ersten. Im Drogenmilieu, bei Obdachlosen, im Schmutz des Hafens: Liv Moormann und Linda Selb ermitteln oft in schwierigen Verhältnissen. Nun geht es in die bürgerliche Welt. An Abgründen mangelt es auch dort nicht.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (01.04.2024) aus Bremen im Schnellcheck

Ein Mikroabenteuer wird zum Horror: Die Freundinnen Ayla Ömer (Pegah Ferydoni), Viola Klemm (Sophie Lutz) und Marlene Seifert (Inez Bjørg David) versuchen, ohne technische Hilfsmittel aus dem tiefen Wald zurück nach Hause zu finden. Sie wollen damit testen, ob dieses "Dropping" im unbekannten Terrain für ihre behüteten Teenager-Kinder sicher ist. Aber als die Nacht einbricht, sind die drei Nachbarinnen aus dem gutbürgerlichen Bremen-Schwachhausen im Wald verloren – und am nächsten Morgen ist eine von ihnen tot.

Die Bremer Ermittlerinnen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) treffen auf viele Ungereimtheiten und zahlreiche Verdächtige. Da ist einerseits der „Handy-Mann“ (Alexander Wüst), der vor Jahren Camperinnen beim Schlafen heimlich fotografierte und verdächtigt wird, eine Frau ermordet zu haben. Andererseits bekommt die scheinbar heile Fassade der wohlsituierten Nachbarschaft mit den Ehemännern Klaus Seifert (Henning Baum), Emre Ömer (Özgür Karadeniz) und Mirko Klemm (Matthias Lier) nach und nach Risse. Auch unter den Teenager-Kindern (Lucy Gartner, Joel Akgün, Carl Bagnar, Marie Becker) herrscht Streit.

Als die Nacht einbricht, sind die drei Nachbarinnen aus dem gutbürgerlichen Bremen-Schwachhausen Viola Klemm (Sophie Lutz), Ayla Ömer (Pegah Ferydoni) und Marlene Seifert (Inez Bjørg David) im Wald verloren. Foto: Claudia Konerding, Radio Bremen

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Angst im Dunkeln" einzuschalten?

Der Tatort heute ist durchaus mitreißend, selbst das Ende bietet die eine oder andere spannende Wendung. Nur hat dieser zweifelsohne beste Bremer Moormann-Selb-Tatort" ein Glaubwürdigkeitsproblem, das Fans skandinavischer Krimis besonders stören dürfte. Diese vermeiden die Tatort-Grundfehler: unglaubwürdige, teils ungewollt komische Figuren und verkopfte Konstruktionen. In "Angst im Dunkeln" findet sich beides, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne.

Linda Selb entdeckt eine Erdhöhle im Wald. Was geschah hier? Foto: Claudia Konerding, Radio Bremen

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Bremen

Liv Moormann : Jasna Fritzi Bauer

: Linda Selb : Luise Wolfram

: Ayla Ömer : Pegah Ferydoni

: Viola Klemm : Sophie Lutz

: Marlene Seifert : Inez Bjørg

: Inez Bjørg David Johanna Selb: Claudia Geisler-Bading

Klaus Seifert : Henning Baum

: Emre Ömer : Özgür Karadeniz

: Mirko Klemm : Matthias Lier

: Werner B. : Alexander Wüst

: Alexander Wüst Lily Seifert : Lucy Gartner

: Deniz Ömer : Joel Akgün

: Anselm Klemm: Carl Bagnar

Imogen Klemm: Marie Becker

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Leah Striker führt Regie bei "Tatort: Angst im Dunkeln" nach einem Drehbuch von Kirsten Peters. Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort nun nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Tatort Kommissare: Moormann und Selb sind die Ermittler in Bremen

Nach 18 Jahren war 2019 Schluss für Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) in Bremen. Von 1997 bis 2001 ermittelte Lürsen bereits allein, von Dezember 2001 bis April 2019 bildete sie zusammen mit Stedefreund ein eher unspektakuläres, aber solides Tatort-Duo. 2021 folgte der Neustart und für das Duo übernahm ein Trio: Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer), Mads Andersen (Dar Salim) und Linda Selb (Luise Wolfram) heißen die neuen Kommissare beim Bremer Tatort.

Das Team könnte unterschiedlicher nicht sein: BKA-Beamtin Selb war schon in den letzten Tatort-Folgen zu sehen und unterstützte dort das alte Bremer Ermittler-Duo. Sie ist die Erfahrene im Team, smart und messerscharf in Ton und Technik. Moormann dagegen ist ein Neuling, in der Auftakt-Folge "Neugeboren" hat sie ihren ersten Tag in einer Mordkommission. Und der Däne Andersen will eigentlich zurück in die Heimat. Als Team funktionieren die drei mit locker-spöttischem Miteinander überraschend gut. Privat geben die Ermittler - anders als bei anderen Tatort-Teams - anfangs noch wenig preis von ihrem Leben.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Claudia Konerding, Radio Bremen

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Bremen

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Mit diesen Tatort-Folgen geht es in den kommenden Wochen am Sonntagabend im Ersten weiter: