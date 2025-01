„The Biggest Loser“ 2025: Sendetermine und Übertragung im TV und Stream - alle Infos zu Staffel 17

Die erfolgreiche Abnehm-Show „The Biggest Loser“ kehrt 2025 mit einer neuen Staffel auf die Bildschirme zurück. Es ist die mittlerweile 17. Staffel. Erneut werden mehrere Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg zu einem gesünderen Leben begleitet. Insgesamt 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Gesamtgewicht von fast zwei Tonnen stellen sich dieses Jahr der Herausforderung. Durch Sport, Ernährungsumstellung und mentale Stärke wollen sie nachhaltig Gewicht verlieren.

„The Biggest Loser“ ist die deutsche Adaption eines ursprünglich aus den USA stammenden Formats, das 2009 erstmals auf ProSieben gezeigt wurde. Nach einem Wechsel zu Kabel1 wird die Show seit der vierten Staffel auf SAT.1 ausgestrahlt. Dr. Christine Theiss agiert seit 2024 nicht mehr als Chef-Coach, sondern als Moderatorin und Teamleiterin. Auch dieses Jahr erhält sie von anderen Experten Unterstützung in der Show.

Hier haben wir alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung im Fernsehen für Sie.

„The Biggest Loser“ 2025: Wann laufen die aktuellen Folgen?

Die aktuelle Staffel begann am Sonntag, dem 12. Januar 2025, um 17.45 Uhr auf SAT.1. Die erste Folge ist bereits seit dem 5. Januar 2025 auf Joyn verfügbar. Die Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen in der 2025er-Staffel nicht mehr wie zuletzt in Teams, sondern treten als Einzelkämpfer an. Ziel ist es, durch intensive Trainingsprogramme und eine umfassende Lebensumstellung das höchste prozentuale Gewichtsdefizit zu erreichen.

Gedreht wurde die Staffel auf der griechischen Insel Naxos, welches als optimale Kulisse für den Neuanfang der Teilnehmenden dienen soll. Als Trainer stehen den Kandidatinnen und Kandidaten erneut Ex-Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin zur Seite. Beide unterstützen nicht nur sportlich, sondern auch mental auf dem Weg zu einem gesünderen Leben.

„The Biggest Loser“ 2025: Sendetermine von Staffel 17 im Free-TV

Insgesamt 14 Folgen der aktuellen Staffel werden im wöchentlich Rhytmus ausgestrahlt. Die Sendezeit ist immer Sonntagnachmittag um 17.45 Uhr. Die neuen Episoden werden zuerst online im Stream bei Joyn veröffentlicht. Eine Woche später starten die Folgen im Fernsehen bei SAT.1.

Der Kalender für die Sendetermine gestaltet sich also wie folgt. Hier sind die Free-TV-Termine im Überblick:

Folge 1: Sonntag, 12. Januar 2025, 17.45, Sat.1

Folge 2: Sonntag, 19. Januar 2025, 17.45, Sat.1

Folge 3: Sonntag, 26. Januar 2025, 17.45, Sat.1

Folge 4: Sonntag, 2. Februar 2025, 17.45, Sat.1

Folge 5: Sonntag, 9. Februar 2025, 17.45, Sat.1

Folge 6: Sonntag, 16. Februar 2025, 17.45, Sat.1

Folge 7: Sonntag, 23. Februar 2025, 17.45, Sat.1

Folge 8: Sonntag, 2. März 2025, 17.45, Sat.1

Folge 9: Sonntag, 9. März 2025, 17.45, Sat.1

Folge 10: Sonntag, 16. März 2025, 17.45, Sat.1

Folge 11: Sonntag, 23. März 2025, 17.45, Sat.1

Folge 12: Sonntag, 30. März 2025, 17.45, Sat.1

Folge 13: Sonntag, 6. April 2025, 17.45, Sat.1

Folge 14: Sonntag, 13. April 2025, 17.45, Sat.1

Die Sendetermine für die Veröffentlichung auf Joyn sehen so aus:

Folge 1: Sonntag, 5. Januar 2025, Joyn

Folge 2: Sonntag, 12. Januar 2025, Joyn

Folge 3: Sonntag, 19. Januar 2025, Joyn

Folge 4: Sonntag, 26. Januar 2025, Joyn

Folge 5: Sonntag, 2. Februar 2025, Joyn

Folge 6: Sonntag, 9. Februar 2025, Joyn

Folge 7: Sonntag, 16. Februar 2025, Joyn

Folge 8: Sonntag, 23. Februar 2025, Joyn

Folge 9: Sonntag, 2. März 2025, Joyn

Folge 10: Sonntag, 9. März 2025, Joyn

Folge 11: Sonntag, 16. März 2025, Joyn

Folge 12: Sonntag, 23. März 2025, Joyn

Folge 13: Sonntag, 30. März 2025, Joyn

Folge 14: Sonntag, 6. April 2025, Joyn

Übertragung von „The Biggest Loser“ 2025 im TV und Stream

Die aktuelle Staffel von „The Biggest Loser“ wird bis Mitte April 2025 immer sonntags auf SAT.1 ausgestrahlt. Neue Folgen sind wie bereits erwähnt jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auf Joyn, der Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media Gruppe, verfügbar. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet ein Joyn-Abo 6,99 Euro pro Monat (Stand: Januar 2025).

Folge verpasst? Wiederholung von „The Biggest Loser“ 2025

Nach der wöchentlichen Ausstrahlung im Vorabendprogramm am Sonntag gibt es im Anschluss dienstags ab ungefähr 2 Uhr in der Nacht eine Wiederholung der neusten Folgen auf Sat.1. Nur die Wiederholung der ersten Folge lief schon etwas eher. Außerdem können Sie alle Folgen der Sendung jederzeit auf Joyn streamen, sobald diese dort eine Woche vor der TV-Ausstrahlung verfügbar sind.

Bisherige Sieger von „The Biggest Loser“ im Überblick

Ziel der Show ist es, allen Teilnehmenden eine Grundlage für ein langfristig gesünderes Leben an die Hand zu geben. Neben der Transformation der Teilnehmenden winkt dem Gewinner der Titel „The Biggest Loser 2025“ sowie ein Preisgeld von 50.000 Euro. Die Show existiert seit 2009 in Deutschland und hat daher schon einige Siegerinnen und Sieger hervorgebracht, welche das Ziel erreicht haben.

Hier ein Überblick über die bisherigen Gewinner und ihren Gewichtsverlust in der Show:

Staffel 1 (2009): Enrico – 96,6 kg abgenommen

Staffel 2 (2010): Heino – 60,4 kg abgenommen

Staffel 3 (2011): Carlo – 59 kg abgenommen

Staffel 4 (2012): Jack – 66,1 kg abgenommen

Staffel 5 (2013): Paride – 63 kg abgenommen

Staffel 6 (2014): Marc – 86,3 kg abgenommen

Staffel 7 (2015): Stefan – 65,4 kg abgenommen

Staffel 8 (2016): Ali – 86,4 kg abgenommen

Staffel 9 (2017): Alexandra – 53 kg abgenommen

Staffel 10 (2018): Saki – 94,5 kg abgenommen

Staffel 11 (2019): Mario – 101,4 kg abgenommen

Staffel 12 (2020): Daniel – 104 kg abgenommen

Staffel 13 (2021): Ole – 79,7 kg abgenommen

Staffel 14 (2022): Patrick – 94,4 kg abgenommen

Staffel 15 (2023): Valentina – 65 kg abgenommen

Staffel 16 (2024): Giulio – 72 kg abgenommen