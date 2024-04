"The Taste" 2024: Start und Sendetermine - Was ist bekannt?

Wie geht es weiter mit "The Taste" 2024? Wann startet die 13. Staffel der Kochshow? Hier finden Sie Infos rund um Start und Sendetermine der neuen Folgen.

Die Kochshow " The Taste" ist 2024 wieder zurück auf Sat.1. Abermals können Hobbyköche und Profis sich vor der Jury gegen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer beweisen. In der Show führt Moderatorin Angelina Kirsch durch das Geschehen, begleitet von einer Jury bestehend aus renommierten Spitzenköchen. Auch diesmal werden die Gerichte nicht auf Tellern, sondern wie gewohnt auf kleinen Löffeln serviert. Die Kandidaten müssen die Jury also mit nur einem Bissen beeindrucken, um zu überzeugen. In der letzten Staffel saßen Frank Rosin, Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue in der Jury von "The Taste". Wöchentlich messen sich die Kandidaten in den Teams der Jurymitglieder, um das Preisgeld, einen Pokal und ein eigenes Kochbuch zu gewinnen.

Doch wann genau geht es weiter mit der Kochsendung? Wann ist der Start der neuen Staffel? Und wie sehen die Sendetermine von "The Taste" 2024 aus? Hier finden Sie alle Informationen rund um die 13. Staffel der Kochshow.

Start von "The Taste" 2024

Eine Ankündigung für den Start der 13. Staffel von "The Taste" gab es bisher vom Heimatsender Sat.1 noch nicht, doch die Bewerbung für die neuen Folgen ist bereits möglich. Sollten Sie sich zutrauen, bei der Sendung den anderen Kandidaten und der Jury gewachsen zu sein, können Sie sich über die Webseite des Senders bewerben.

"The Taste" 2024: Das sind die Sendetermine

Noch sind keine Sendetermine für "The Taste" 2024 angekündigt worden. Die vorherige Staffel der Kochsendung wurde wöchentlich mittwochs zur Primetime auf Sat.1 ausgestrahlt. Insgesamt gab es neun Folgen in der 13. Staffel. Es ist naheliegend, dass auch die 13. Staffel neun Folgen haben wird. Außerdem wird sie wahrscheinlich auch wieder mittwochs zur gleichen Zeit ausgestrahlt. Bisher wurde die Kochsendung nach ihrer Erstausstrahlung auf Sat.1 auch auf dem Sender Sixx wiederholt, und es spricht nichts dagegen, dass dies auch bei Staffel 13 der Fall sein wird. Geplant ist die Wiederholung der letzten Sendung voraussichtlich samstags gegen 15.20 Uhr.

Neben der Fernsehausstrahlung sind die Folgen üblicherweise auch im Stream auf Joyn zu sehen. Joyn bietet einen kostenlosen Basisdienst an, mit der Option, die Bildqualität zu verbessern oder zusätzliche Funktionen durch das Premium-Abonnement Joyn-Plus zu erhalten. Der Anbieter gibt den Preis dieses Abonnements mit 6,99 Euro pro Monat an und ermöglicht neuen Abonnenten eine kostenlose siebentägige Testphase. Mit einer Premium-Mitgliedschaft können Nutzer außerdem ausgewählte Inhalte des linearen TV-Programms von Sat.1 schon eine Woche im Voraus sehen (Stand: Januar 2024). Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Joyn.

Staffel 12 von "The Taste"

Das Finale der 12. Staffel der Sendung lief am 20. Dezember 2023 auf Sat.1. Als Gastjuror war Juan Amador mit dabei. Die Köche, die in der ersten Runde von sich überzeugen konnten, standen sich in der zweiten Runde gegenüber. Im Finale des Wettbewerbs traten die Finalisten Pia, Mona, Nina, Mary Anne, Daniel, Michi und Kathrin, zu einem letzten kulinarischen Duell an. Mona Hiermaier wurde am Ende zur Siegerin der Staffel gekürt. Zusätzlich zum Pokal bekam Mona ein Preisgeld von 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch. Für Coach Alex Kumptner war es der zweite Sieg der Show - die drei vorherigen Staffeln hatte allesamt Tim Raue für sich entscheiden können.