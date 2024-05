Coach von "The Voice Kids" 2024: Was Wincent Weiss mit Tabaluga zu tun hat

"The Voice Kids": Wincent Weiss ist auch 2024 als Coach dabei. Steckbrief, Lieder, Geburtsdatum - hier stellen wir Ihnen den Sänger im Porträt vor.

" The Voice Kids" gibt es seit März 2024 mit Staffel 12 im TV zu sehen. Auch der Sänger Wincent Weiss nimmt wieder als Coach auf dem roten Stuhl Platz und unterstützt sein Team mit musikalischen Ratschlägen. Doch wer ist Wincent Weiss? Hier stellen wir Ihnen den Musiker genauer im Porträt vor, der während der Sendetermine von "The Voice Kids" 2024 seine Kandidaten zum Sieg coachen möchte.

Größe, Geburtsdatum, Alter: Kurzsteckbrief von "The Voice Kids"-Coach Wincent Weiss

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen über Wincent Weiss im Überblick:

Vorname Wincent Nachname Weiss Land Deutschland Geburtsort Bad Oldesloe , Schleswig-Holstein Alter 30 Geburtstag 21.01.1993 Sternzeichen Wassermann Größe 1,88 m

Wincent Weiss wurde am 21. Januar 1993 im Norden Deutschlands, genauer in Eutin nahe Bad Oldesloe, geboren. "Meine erste Gitarre habe ich mir mit 17 Jahren gekauft, damals musste ich meine Playstation verkaufen, um das nötige Geld aufzubringen. Das habe ich aber nie bereut ", sagte Weiss unserer Redaktion. Das Spielen brachte er sich mit Hilfe von Youtube-Tutorials selbst bei. Nach dem Abitur zog der Sänger nach München, wo er erste Songs schrieb. Als er seinen ersten Plattenvertrag erhielt, kündigte er sofort seinen Job als Filialleiter eines Restaurants, um sich voll auf die Musik konzentrieren zu können.

Wincent Weiss bei "The Voice Kids": Sänger war selbst in Castingshow

Im Bereich Castingshows kann Wincent Weiss bereits auf eigene Erfahrungen zurückgreifen: Im Jahr 2013 nahm er selbst an der zehnten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" teil, wo er es unter die letzten 29 Kandidaten schaffte.

Berühmtheit erlangte Wincent Weiss allerdings erst später, als das DJ-Duo "Gestört aber Geil" seine Coverversion von "Unter meiner Haut" für einen Remix verwendete. Der Song schaffte es so in die deutschen Charts auf Platz 6 und wurde auf zahlreichen Konzerten und Festivals gespielt. 2015 veröffentlichte der Künstler schließlich seine erste eigene Single "Regenbogen". Die zweite Single aus dem Album "Irgendwas gegen die Stille" namens "Musik sein" erreichte in Deutschland den Platin-Status.

Auch als Jury-Mitglied war der Sänger bereits tätig: Im Mai 2017 war Wincent Weiss Teil der deutschen ESC-Jury in Kiew. Unter den "The Voice Kids"-Jurymitgliedern ist der 31-Jährige allerdings auch kein Neuling: Im vergangenen Jahr unterstützte der Musiker bereits sein eigenes Team als Coach und konnte mit dem Duo "Rockzone" den dritten Platz erreichen.

Seit seinem Debüt im Jahr 2021 konnte Wincent schon die eine oder andere Erfahrung als Coach bei " The Voice Kids" sammeln. Auch wenn es in Staffel 11 noch nicht für den Sieg für Team Wincent gereicht hat, möchte er 2024 auf jeden Fall den Titel für sich gewinnen.

Weitere Jury-Mitglieder bei "The Voice Kids" 2024 sind Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Smudo und Michi Beck. Die Übertragung der Show findet im Free-TV auf Sat.1 statt.

Wincent Weiss: Das sind seine bekanntesten Lieder

Insgesamt brachte der Musiker bereits drei Studioalben und 17 Singles heraus. Das sind seine bekanntesten Lieder:

Unter meiner Haut (aus dem Jahr 2015)

Frische Luft (aus dem Jahr 2017)

Feuerwerk (aus dem Jahr 2017)

Musik sein (aus dem Jahr 2017)

Regenbogen (aus dem Jahr 2015)

Kaum erwarten (aus dem Jahr 2019)

Morgen (aus dem Jahr 2022)

Wincent Weiss ist auch als Synchronsprecher tätig

Der Sänger ist nicht nur auf seinen Platten zu hören - auch im animierten Film "Tabaluga" lieh der Künstler der Hauptfigur 2018 seine Stimme neben Rufus Beck, Yvonne Catterfeld, Bully Herbig, Rick Kavanian, Katharina Thalbach und Heinz Hoenig.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Fassung des Artikels hieß es, dass Weiss sich das Gitarrespielen nach dem Umzug nach München selbst beigebracht habe und dass auch die Single "Regenbogen" Platin-Status erreicht habe. In diesen beiden Punkten wurde der Beitrag korrigiert. (AZ)