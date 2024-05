Coach bei "The Voice Kids" 2024: Michi Beck lernte erst einen anderen Beruf

Die 12. Staffel von "The Voice Kids" läuft seit März 2024 im TV. Als Juror mit dabei ist Michi Beck von den Fantastischen Vier. Im Porträt stellen wir ihn näher vor.

Bei " The Voice Kids" 2024 haben die jungen Kandidaten die Chance, bei Michi Beck und seinem Kollegen Smudo in einem erfahrenen Coaching-Team unterzukommen. Die beiden sind zum vierten Mal bei der Kids-Version der Show dabei und haben zudem bereits in diversen Staffeln von "The Voice of Germany" mitgewirkt. Hier in unserem Porträt stellen wir Ihnen Michael Beck näher vor, der im Verlauf der Sendetermine von der zwölften Staffel den nächsten Gewinner oder die nächste Gewinnerin coachen möchte.

Größe, Alter, Sternzeichen - Rapper Michi Beck im Kurzporträt:

Hier erhalten Sie alle wichtigen Infos zum diesjährigen "The Voice Kids"-Coach Michi Beck im Überblick:

Vorname Michael Nachname Beck Land Deutschland Geburtsort Stuttgart , Baden-Württemberg Alter 57

The Voice Kids: Michi Beck im Porträt

Beck wurde am 11. Dezember 1967 in Stuttgart geboren und interessierte sich bereits während seiner Schulzeit sehr für Musik. Obwohl er davon träumte, eine Karriere in der Musik-Industrie zu machen, verließ er zunächst nach der 11. Klasse das Gymnasium und schloss auf Wunsch seiner Eltern eine Lehre als Groß- und Außenhandelskaufmann ab.

Im Anschluss an seine Ausbildung versuchte Michi Beck sich als DJ und traf bald darauf auf seine späteren Band-Mitglieder Thomas D, Andreas Rieke und Smudo, die eingangs gemeinsam als "Terminal Team" Musik machten, bevor sie sich auf den Namen "Die Fantastischen Vier" einigten. Innerhalb der Hip-Hop-Gruppe ist Beck zum einen natürlich Rapper, er ist aber auch als MC und DJ mitverantwortlich für die Beats der Fanta Vier.

"The Voice Kids": Mit Michi Beck ist ein erfahrener Coach dabei

Als Teil der Fantastischen Vier hat Michi Beck bereits mehrere mit Platin und Gold prämierte Nummer-1 Alben auf den Markt gebracht. Neben seiner erfolgreichen Karriere als Teil der Gruppe hat sich Beck aber auch unter dem Pseudonym "Hausmarke" Ende der 90er als Solo-Künstler versucht und brachte das Soloalbum "Weltweit" auf den Markt, an dem unter anderem Wyclef Jean von den Fugees mitwirkte.

Gemeinsam mit seinem Jury-Kollegen Smudo konnte Beck bei "The Voice of Germany" zweimal einem seiner Schützlinge zum Sieg verhelfen: Charley Ann Schmutzler gewann in Staffel 4 und Jamie-Lee Kriewitz in Staffel 5 der Casting-Show. An ihre Erfolge wollen die beiden anknüpfen: "Eines ist klar: Auch bei 'The Voice Kids' ist es unser erklärtes Ziel, die Show zu gewinnen und dafür werden wir unsere sämtlichen 'alte Showhasen'-Tricks ins Rennen werfen", sagte das Duo in einem Interview.

2022 hätte dies um ein Haar geklappt: Mit ihrem Kandidaten Marko erreichten die beiden Rapper in Staffel 10 des Wettbewerbs den zweiten Platz. Bei der Kids-Version haben sie 2022 pures Gold geholt: Im vorletzten Jahr konnten die beiden Rapper mit Georgia als Sieger aus der Show hervorgehen. In diesem Jahr werden die Karten natürlich wieder neu gemischt, aber Smudo und Michi werden ihr Bestes geben, um auch Staffel 12 von "The Voice Kids" zu gewinnen. Nun wollen Michi Beck und Smudo den Titel gleich noch einmal für Team Fanta holen.

Weitere Jurymitglieder bei "The Voice Kids" 2024 sind Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler, Smudo und Michi Beck. Die Übertragung der Talentshow für Kinder übernimmt im Free-TV Sat.1. (AZ)