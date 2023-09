Rekord-Regen auf Mallorca: Palma sperrt alle Strände

In den vergangenen Tagen wüteten Unwetter auf Mallorca. In Palma musste die Feuerwehr zahlreiche Male ausrücken – sogar die Strände wurden gesperrt.

Mallorca haben in den vergangenen Tagen heftige Unwetter und starke Niederschläge heimgesucht. Viele Straßen und Häuser wurden überflutet. Besonders heftig hat es die Inselhauptstadt Palma getroffen: Dort wurden Rekord-Mengen an Regen gemessen.

Zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen hat es in der Stadt innerhalb von 24 Stunden mehr 100 Liter pro Quadratmeter regeregnet – in Secar de la Real, ein Stadtteil im Norden Palmas, wurden sogar 119 Liter pro Quadratmeter gemessen. Nach Angaben des Wetterdienstes Aemet handelt es sich um die größte gemessene Regemenge der Messstationen seit Beginn der Erfassung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Unwetter auf Mallorca: Starkregen und Überflutungen in Palma

Wie die Mallorca Zeitung berichtet, hat die Stadtverwaltung von Palma in Folge der Unwetter alle Strände der Stadt für Badegäste geschlossen. Im Laufe des Donnerstags soll die Sperre wieder aufgehoben werden. Grund sei Abwasser, das in die Bucht gelangt sei. Neben der Playa de Palma seien auch die Strände Cala Major, Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Estància und Portitxol betroffen.

Die mallorquinische Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken, wie sie auf X (früher Twitter) mitteilte. Bis Mittwochmorgen, 9 Uhr, sei sie in Palma 41mal alarmiert worden. Zahlreiche Keller und Garagen mussten leergepumpt werden, Bäume waren umgestürzt und Ampeln fielen aus.

Unwetter-Warnung für Mallorca ist aufgehoben

Auch Menschen, die in ihren Fahrzeugen gefangen waren, musste die Feuerwehr retten. Es soll erhebliche Verkehrsbehinderungen gegeben haben. Viele Bäche verwandelten sich in reißende Flüsse. Verletzte soll es durch das Unwetter jedoch nicht gegeben haben.

Eine Besserung der Wetterlage ist in Sicht. Schon am Mittwoch hat der Wetterdienst die Unwetterwarnung der Stufe zwei für Mallorca aufgehoben. Die Unwetter seien in Richtung Osten abgezogen. Laut Aemet soll es am Donnerstag und Freitag nur noch wenig Regen geben. Am Wochenende sieht die Prognose gar keinen Regen mehr vor.

Lesen Sie dazu auch

Bereits Ende August gab es in Spanien heftige Unwetter. (mit dpa)