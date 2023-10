Urlaub 2024: Wo kann man am günstigsten Urlaub machen?

Ein schöner Urlaub für kleines Geld? Das ist möglich. Wir stellen günstige Urlaubsziele fürs nächste Jahr vor.

Eine Kugel Eis am Strand für 1,70 Euro. Eine neue Luftmatratze für 24,99 Euro. Und ein Essen zu dritt für über 200 Euro plus Trinkgeld. Urlaub kann teuer sein.

Doch es geht auch anders: In vielen Ländern ist das Leben deutlich günstiger als in Deutschland. Wir haben für Sie Reiseziele in Europa, Asien und Südamerika herausgesucht, die einen günstigen Urlaub 2024 versprechen.

Wo kann man 2024 in Europa günstig Urlaub machen?

2023 hat das Statistische Bundesamt das Preisniveau von Gaststätten- und Hoteldienstleistungen in europäischen Urlaubsländern verglichen. Besonders teuer waren die Schweiz, Island und Dänemark.

Doch gerade in Südosteuropa kann man noch günstig Urlaub machen. Besonders günstig sind Albanien, die Türkei, Bulgarien und Rumänien. Daran wird sich auch 2024 vermutlich nicht viel ändern.

Urlaub 2024: Drei günstige Urlaubsländer in Südosteuropa

Früher galt Kroatien als günstiges Urlaubsland. Doch das hat sich dieses Jahr mit der Einführung des Euros in dem Land an der Adria geändert. Die Preise sind teilweise drastisch gestiegen.

Doch trotz der angezogenen Preise in Kroatien gilt nach wie vor: In Südosteuropa kann man günstig Urlaub machen. Drei Ziele:

Rumänien ist nicht nur günstig, sondern auch traumhaft schön. Das Land eignet sich vor allem für Individualreisen. In Transsilvanien (Siebenbürgern) kann man in den Kaparten wandern gehen, alte Schlösser und Kirchenburgen besichtigen und durch die historische Altstadt von Sibiu ( Hermannstadt ) schlendern. Wer lieber am Strand liegt, kann das auch tun: Rumänien hat einen Zugang zum Schwarzen Meer . Ein Highlight ist der kleine Hippie-Ort Vama Veche. Auch der Flug nach Rumänien kostet nicht viel. Von Berlin aus kann man mit der Billig-Airline Wizz Air nach Cluj-Napoca ( Klausenburg ) fliegen. Wer rechtzeitig bucht, zahlt oft weniger als 70 Euro pro Flug. Übrigens: In Rumänien gibt es eine der spektakulärsten, aber auch auch gefährlichsten Straßen Europas.

Einen Städtetrip nach Istanbul oder ein fauler Strandurlaub an der Türkischen Rivera: Die Türkei ist nicht nur ein abwechslungsreiches Urlaubsland sondern hat laut dem Reiseveranstalter weg.de auch ein nahezu unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis. Vor allem für Pauschalurlauber gibt es in der Türkei viele günstige Angebote.

Wo kann man 2024 in Asien günstig Urlaub machen?

Ein Langstreckenflug und ein günstiger Urlaub: Das mag erstmal unlogisch klingen. Doch die niedrigen Preise in vielen asiatischen Ländern machen die teure Anreise wett.

Als Reiseziel bietet sich in Asien vor allem Thailand an. Der Reiseveranstalter weg.de schreibt dazu: „In Thailand können Sie es sich günstig gutgehen lassen.“ Das Land ist dabei sowohl für Pauschalurlauber als auch für Individualisten geeignet. Man kann seinen Urlaub einem All-Inclusive-Hotel verbringen und am Pool Cocktails schlürfen — oder man erkundet das Land mit dem Roller auf eigene Faust und fährt von Traumstrand zu Traumstand.

Und noch ein Profi-Tipp: Laut weg.de gehören die Monate Mai und Juni sowie September und Oktober zu den günstigsten Reisemonaten für Thailand.

Wo kann man 2024 in Südamerika günstig Urlaub machen?

Für Südamerika gilt das gleiche wie für Asien: Die günstigen Preise vor Ort können den teureren Flug ausgleichen. Laut dem Online-Reisebüro ab-ins-blaue.de sind Bolivien, Kolumbien und Ecuador die günstigsten Reiseländer in Südamerika. Ein Überblick:

„Ecuador", schreibt ab-ins-blaue.de, „ist ein wahres Paradies für Naturliebhaber." Es gibt traumhafte Sandstrände, pittoreske Fischerdörfer und wunderschöne Naturschutzparks. Wie bei Kolumbien sollte man sich auch vor einem Urlaub in Ecuador mit den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amts vertraut machen.

Übrigens: Wer beim Lesen dieses Artikels Fernweh bekommen hat, kann sich hier die die fünf besten Reiseziele im Oktober 2023 anschauen.