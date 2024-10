Deutscher Tourist wird bei Landgang von Kreuzfahrtschiff tödlich angegriffen

Fatal endete der Stopp eines Kreuzfahrtschiffes in den USA für ein Berliner Ehepaar, als der 81-jährige Mann bei einem Landgang in Detroit attackiert wurde. Die Verletzungen nach dem Angriff eines 30-jährigen Mannes waren so gravierend, dass der Rentner wenige Tage später im Krankenhaus starb.

Laut dem US-amerikanischen TV-Sender Fox 2 Detroit wurde der Tourist bei dem Ausflug am 7. September plötzlich in einem Geschäft attackiert. „Er näherte sich dem Opfer, es gab einen Wortwechsel, und schließlich schlug er ihm ins Gesicht“, erklärte Matthew Fulgenzi, Polizeichef von Detroit. Der Berliner sei daraufhin zu Boden gefallen und blieb bewusstlos liegen.

Deutscher Tourist auf Kreuzfahrtschiff bei Landgang in Detroit attackiert

Die genauen Motive des mutmaßlichen Täters sind noch ungeklärt. Nach Ansicht des Polizeichefs Fulgenzi spielten bei der Tat psychische Probleme eine Rolle. Bei dem Angreifer handele es sich um einen Angestellten eines Computerfachgeschäfts. „Aus unbekannten Gründen war er aufgebracht und ließ seine Wut an diesem älteren Herrn aus“, sagte Fulgenzi.

Das Geschäft befindet sich im zentral gelegenen Campus Martius Park in der Innenstadt von Detroit. Rettungskräfte brachten den angegriffenen deutschen Urlauber in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er auf einer Intensivstation um sein Leben kämpfte. Auch zwei Söhne aus Deutschland waren in den darauffolgenden Tagen an seiner Seite.

Urlauber aus Berlin stirbt nach Angriff in den USA

Trotz einer Gehirnoperation erlag er am 17. September seinen Verletzungen. Der mutmaßliche Täter befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Zunächst wurde er wegen schwerer Körperverletzung angeklagt, mittlerweile lautet die Anklage Mord. Er war aufgrund von Vorfällen wegen Trunkenheit bereits polizeibekannt war. Laut Fox 2 Detroit gestand er die Tat.