Polizei sucht nach vermisstem Neunjährigen aus dem Münsterland

Seit Dienstagmittag wird ein neunjähriger Junge aus Rhede im westlichen Münsterland vermisst. Das Kind sei gegen 13 Uhr als vermisst gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Die Beamten wollen auf der Suche zunächst das persönliche Umfeld des Neunjährigen überprüfen.

Ein neunjähriger Junge aus Rhede wird vermisst. Foto: Polizei Nordrhein-Westfalen

Die Polizei hofft zudem auf Hinweise aus der Bevölkerung und hat deshalb eine Beschreibung und ein Foto des Jungen veröffentlicht. Wenn nötig, sei später auch eine größere Suchaktion möglich.

Auch im niedersächsischen Bremervörde wird ein Junge vermisst. Der Sechsjährige war vor rund drei Wochen verschwunden. Zuletzt wurde er am 22. April, bei sich zu Hause gesehen. Der Junge ist Autist, kann sich laut Polizei nicht artikulieren und reagiert auch nicht auf Ansprache. Am Mittwoch (15. Mai) wird die Suche nach ihm fortgesetzt. Ermittlerteams werden mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Anwohner in den Gemeinden Estorf, Hude, Brobergen und Kranenburg befragen und einen Fluss absuchen. (svmo, dpa)