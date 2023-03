"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Sendetermine, Kandidaten und Übertragung im TV und Stream

"Wer stiehlt mir die Show" geht 2023 mit Staffel 5 weiter. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine, Kandidaten, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung der Show.

Aus dem deutschen Fernsehen ist das Moderatoren-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nicht mehr wegzudenken. Mit Shows wie "Duell um die Welt" oder "Joko & Klaas gegen ProSieben" sind die beiden permanent präsent im deutschen Unterhaltungsfernsehen. Doch mittlerweile sind die zwei auch getrennt voneinander in ihren eigenen Shows zu sehen. Während Klaas sich bei "Late Night Berlin" als Talkshow-Host präsentiert, ist Joko seit einigen Jahren der Moderator der Quiz-Show "Wer stiehlt mir die Show?".

Mit diesem Solo-Projekt hat der Moderator beinahe genauso viel Erfolg wie mit den gemeinsamen Projekten mit Klaas Heufer-Umlauf. Denn bislang hat "Wer stiehlt mir die Show?" zwei Mal den Deutschen Fernsehpreis, einmal die Goldene Henne, einmal den Grimme-Preis und einmal den Deutschen Entertainment Award erhalten. Bei so vielen Preisen wundert es nicht, dass die Show 2023 bereits in die 5. Staffel geht.

Ein wichtiger Grund für diesen Erfolg sind die in jeder Staffel wechselnden Kandidaten. Diese reichen von Thomas Gottschalk hin zu Bastian Pastewka. Durch das große Aufgebot an Deutschlands besten Entertainern kommt ständig neuer Schwung in die Show.

Auch in Staffel 5 sind wieder einige bekannte deutsche Promis mit dabei. Wer die Kandidaten bei "Wer stiehlt mir die Show" 2023 sind und wann die Show im TV und Stream zu sehen ist, erfahren Sie hier bei uns.

"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Das sind die Sendetermine von Staffel 5

Dass es eine weitere Staffel von "Wer stiehlt mir die Show" geben würde, war bereits klar, als Joko Winterscheidt in der letzten Folge der 4. Staffel die Zuschauer dazu aufrief, sich für die "Wildcard" zu bewerben, um an der Show teilzunehmen. Daraufhin gab dann auch ProSieben via Twitter bekannt, dass es eine 5. Staffel geben wird.

Weiter ging es mit "Wer stiehlt mir die Show" seit dem 19. Februar 2023. Bisher lief die Sendung immer Dienstags um 20.15 Uhr - das ändert sich allerdings mit der neuen Staffel. Denn nun wird die Sendung immer sonntags um 20.15 Uhr gezeigt, wie ProSieben bekannt gab.

Start: 19. Februar 2023

19. Februar 2023 Sendeplatz: Sonntag, 20.15 Uhr

Insgesamt soll es sechs Folgen der Sendung in der neuen Staffel geben. Die Sendetermine sehen damit voraussichtlich so aus:

Folge 1: Sonntag, 19. Februar 2023, 20.15 Uhr

Folge 2: Sonntag, 26. Februar 2023, 20.15 Uhr

Folge 3: Sonntag, 5. März 2023, 20.15 Uhr

Folge 4: Sonntag, 12. März 2023, 20.15 Uhr

Folge 5: Sonntag, 19. März, 20.15 Uhr

Folge 6: Sonntag, 26. März, 20.15 Uhr

Die Kandidaten bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2023

Auch in der nächsten Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show" wird Moderator Joko Winterscheidt wieder gegen eine Reihe von Kandidatinnen und Kandidaten um seine eigene Show spielen. In jeder Runde hat dabei ein Promi die Chance, ihm die Moderation der Sendung abzunehmen. Bisherige Teilnehmer waren unter anderem Thomas Gottschalk, Elyas M'Barek, Anke Engelke und Mark Forster.

Auch in dieser Staffel gibt es wieder einige prominente Kandidaten, die Joko seine Show stehlen möchten. Und genauso wie in den vergangenen Staffeln gibt es auch wieder einen "Wildcard"-Kandidaten - einen Zuschauer, der sich um die Teilnahme an der Show beworben hat.

Das sind die Kandidaten bei "Wer stiehlt mir die Show" 2023:

Sido : Früher sorgte der Rapper Sido immer wieder für Skandale und Schlagzeilen mit Songs wie "Ich nehm dir alles weg". Heute begnügt er sich damit, Joko seine Show wegzunehmen.

Früher sorgte der immer wieder für Skandale und Schlagzeilen mit Songs wie "Ich nehm dir alles weg". Heute begnügt er sich damit, seine Show wegzunehmen. Bill Kaulitz : Der Frontmann der Band " Tokyo Hotel" war eine Zeitlang das Teenie-Idol schlechthin für junge Mädchen. Mittlerweile ist es aber ebenso wie um seinen Kontrahenten Sido auch um ihn etwas ruhiger geworden und daher verwundert es auch nicht, ihn in einer Quiz-Show zu sehen.

Der Frontmann der Band " Hotel" war eine Zeitlang das Teenie-Idol schlechthin für junge Mädchen. Mittlerweile ist es aber ebenso wie um seinen Kontrahenten auch um ihn etwas ruhiger geworden und daher verwundert es auch nicht, ihn in einer Quiz-Show zu sehen. Jasna Fritzi Bauer : Die in Deutschland geborene Schauspielerin hat schweizerische und chilenische Wurzeln. Seit 2021 ist sie Teil des Bremer Tatort Teams. Schon zuvor war sie auf Theaterbühnen und vor der Kamera zu sehen - zum Beispiel in "About a Girl", "Axolotl Overkill" und "jerks".

: Die in geborene Schauspielerin hat schweizerische und chilenische Wurzeln. Seit 2021 ist sie Teil des Bremer Tatort Teams. Schon zuvor war sie auf Theaterbühnen und vor der zu sehen - zum Beispiel in "About a Girl", "Axolotl Overkill" und "jerks". Wildcard-Kandidaten: Neben den Prominenten tritt in jeder Sendung auch eine Wildcard-Kandidatin oder ein Wildcard-Kandidat auf. Für diesen Posten konnten sich Zuschauer und Fans der Sendung im Vorhinein beim Sender bewerben. Sie haben genauso wie die Promis die Chance, Joko die Show zu stehlen.

Joko scheint sich allerdings auch dieses Mal nicht von den Kandidaten einschüchtern zu lassen. Seine Meinung dazu hat er auch schon kundgetan:

Gewinner von "Wer stiehlt mir die Show" 2023: Wer hat Joko seine Show gestohlen?

Nach jeder Folge verraten wir Ihnen hier, ob ein Kandidat oder eine Kandidatin mit dem Diebstahl der Show erfolgreich war oder ob Joko seine Rolle als Gastgeber verteidigen konnte. In der ersten Folge kam es zu einer Überraschung: Die "Wildcard"-Kandidatin Helena gewinnt und stiehlt Joko die Show - zum ersten Mal.

Folge 1: Helena stiehlt die Show

Helena stiehlt die Show Folge 2: Joko gewinnt und holt ich seine Show zurück

gewinnt und holt ich seine Show zurück Folge 3: Svenrik stiehlt die Show

Svenrik stiehlt die Show Folge 4: Joko holt sich seine Show erneut zurück

"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Übertragung live im TV und Stream

Die Frage, bei welchem TV-Sender eine Show von Joko Winterscheidt zu sehen ist, erübrigt sich mittlerweile fast schon. So wie fast alle Shows, an denen der Moderator beteiligt ist, ist auch "Wer stiehlt mir die Show" exklusiv auf ProSieben zu sehen.

Damit ist eigentlich auch schon die Frage nach der Streaming-Möglichkeit geklärt. Denn ProSieben hat eine Kooperation mit dem Streaming-Dienst Joyn. Daher sind auch die Folgen von "Wer stiehlt mir die Show" dort zu finden. Außerdem hat ProSieben einen Live-Stream für die Sendung eingerichtet.

TV : ProSieben

Stream: Joyn & ProSieben

"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Ganze Folge als Wiederholung

Termine für die Übertragung von Wiederholungen im TV sind noch nicht bekannt gegeben worden. Allerdings lassen sich die Folgen auch im Nachhinein problemlos im Stream anschauen. Dies gilt sowohl für Joyn als auch für den Live-Stream von ProSieben.